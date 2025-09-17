El sábado 20 de septiembre, de 15:00 a 21:30, el Museo Metropolitano de Arte Urbano recibirá la quinta edición del festival gráfico Asteroide, un encuentro con más de 60 proyectos, talleres, conversatorios y música en vivo. La entrada es libre y gratuita.

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, a través de la Subsecretaría de Cultura y Empleo, invita a participar del Encuentro Gráfico de Oficios, que se desarrollará el sábado 20 de septiembre desde las 15:00 hasta las 21:30 en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España).

Quinta edición

En esta quinta edición, el festival Asteroide reúne a la comunidad gráfica con una feria de más de 60 proyectos locales y de otras regiones, que ofrecerán stickers, fanzines, remeras, publicaciones y objetos impresos en múltiples técnicas, como serigrafía, xilografía o cianotipia. Además de la feria, la programación incluye dos talleres dictados por proyectos invitados de La Plata: un intensivo de fanzines, coordinado por Acción Colmena; y un seminario de sellos en fotopolímero, a cargo de Silvia Antonio. La inscripción a estas instancias se realiza de manera previa a través del Instagram de la feria: @asteroide556.

Más actividades

La propuesta también contempla un conversatorio con Nico Cuello y Kali Trava Pagana, quienes presentarán la traducción del libro Contra la cancelación. Estas instancias se piensan como espacios abiertos de intercambio, sin necesidad de conocimientos previos, que buscan expandir las posibilidades de la gráfica como campo solidario y colaborativo.

Números artísticos

Durante la jornada, la feria se acompañará de una programación musical que tendrá como protagonista al DJ set de Mantis Atex, a partir de las 17:00, para luego dar paso al cierre con las bandas Dramamine y La Simbiótica Cumbia en la explanada del museo desde las 21:00. El público también podrá encontrarse con xilografía en vivo, intervenciones gráficas en distintos espacios y la fanzinoteca de Casa 13, que formará parte del recorrido.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a quienes quieran acercarse a descubrir distintos oficios gráficos y compartir una jornada de feria, talleres y música en el MMAU.