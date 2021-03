Axel Fiks llega a nuestra ciudad para subir al escenario de Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651), el sábado 27 a las 20.

El artista se formó en lo musical desde muy temprana edad y comenzó a experimentar con la guitarra para luego indagar en el mundo del indie, del jazz y del hip hop. Influenciado particularmente por estos géneros, debuta con su álbum "Idilio" (2018) haciendo converger en él distintos estilos musicales y mezclando sus composiciones instrumentales con sonidos electrónicos y samples.



Axel Fiks mantuvo un diálogo con cba24n.com.ar y nos habla sobre su presente. Nos cuenta sobre su proyecto musical y cómo es el disco que lanzará este año: "Tengo un solo proyecto que más que disco le diría mixtape o compilación, puesto que fue un rejunte de grabaciones mías entre 2016-2018, hechas en mi casa, producidas absolutamente por mí. Este disco nuevo va a estar hecho en estudio, con una calidad muy distinta, apuntando a un sonido mucho más fino. Con baterías de verdad inclusive. Toda mi vida hice beats con samples así que tener batería de verdad en una canción me parece una locura".



Le gusta cantarle al amor. Qué otros temas le gusta tener en sus letras?



Le canto mucho al amor y al desamor porque es lo que más me hace sentir, pero en este disco específico también le escribo a la soledad, al vacío, a la sensación de no pertenecer. Todas emociones que sentí este último tiempo. Es una fase nueva del concepto de “niño amor”. Es un niño amor evolucionado, que salió de la idealización y fantasía y ve el mundo como es, con los dos ojos abiertos.



En cuanto al show que brindará en Club Paraguay, detalla: "El show será con banda, y sin caer en soberbias te diría que es una banda espectacular, con un sonido pulido. Lo más importante del show es el público, que va a estar cantando y sintiendo las canciones. La mejor parte es esa. A casa me vuelvo con esa alegría".



Las entrada al show se consiguen a través de Alpogo.com (mesa para 2 personas $1760).