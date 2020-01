Las nominaciones para los Premios de Cine BAFTA 2020 del Reino Unido se anunciaron el martes, con “Joker” presente en 11 categorías.

La oscura historia del origen del villano del cómic, protagonizada por Joaquin Phoenix, es candidata para mejor película, actor principal, mejor guión adaptado y mejor director. La película épica de la mafia de Martin Scorsese “El Irlandés” y "Había una vez en Hollywood de Quentin" Tarantino recibieron 10 nominaciones.

Joaquin Phoenix, quien ganó un Globo de Oro al mejor actor en una película dramática el domingo, se une a Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton y Jonathan Pryce en la categoría de actor principal.

Jessie Buckley, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y Renée Zellweger — que se llevó a casa el Globo de Oro el domingo– son las nominadas en la categoría de actriz principal. Margot Robbie fue nominada dos veces como actriz de reparto: una por su interpretación de Sharon Tate en"Había una vez en Hollywood y otra por “Bombshell”.

La ceremonia de entrega de premios, que se considera un indicador importante para los Oscar, se llevará a cabo el 2 de febrero.

Nominaciones a los premios BAFTA 2020

MEJOR PELÍCULA

1917, The Irishman, Joker, Once Upon a Time in Hollywood . Parasite

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

1917 Bait For Sama Rocketman Sorry We Missed You The Two Popes

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes (“1917”) Martin Scorsese (“The Irishman”) Todd Phillips (“Joker”) Quentin Tarantino (“Once Upon a Time… in Hollywood”) Bong Joon-ho (“Parasite”)

ACTRIZ PRINCIPAL Jessie Buckley (“Wild Rose”) Scarlett Johansson (“Marriage Story”) Saoirse Ronan (“Little Women”) Charlize Theron (“Bombshell”) Renée Zellweger (“Judy”)

ACTOR PRINCIPAL Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time… in Hollywood”) Joaquin Phoenix (“Joker) Adam Driver (“Marriage Story”) Taron Egerton (“Rocketman”) Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

ACTOR DE REPARTO Tom Hanks (“A Beautiful Day In The Neighborhood”) Anthony Hopkins (“The Two Popes”) Al Pacino (“The Irishman”) Joe Pesci (“The Irishman”) Brad Pitt (“Once Upon A Time … In Hollywood”)

ACTRIZ DE REPARTO Laura Dern (“Marriage Story”) Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”) Florence Pugh (“Little Women”) Margot Robbie (“Bombshell”) Margot Robbie (“Once Upon a Time… in Hollywood”)

GUIÓN ADAPTADO Steven Zaillian (“The Irishman”) Taika Waititi (“Jojo Rabbit”) Todd Phillips, Scott Silver (“Joker”) Greta Gerwig (“Little Women”) Anthony McCarten (“The Two Popes”) GUIÓN ORIGINAL Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman (“Booksmart”) Rian Johnson (“Knives Out”) Noah Baumbach (“Marriage Story”) Quentin Tarantino (“Once Upon a Time… In Hollywood”) Han Jin Won, Bong Joon-ho (“Parasite”)

MEJOR DEBUT DE UN GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite (“Bait”) Waad al-Kateab, Edward Watts (“For Sama”) Alex Holmes (“Maiden”) Harry Wootliff (“Only You”) Álvaro Delgado-Aparicio (“Retablo”)