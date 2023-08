La cantante, compositora y productora musical, llegará a Córdoba esta semana, para presentar su nuevo álbum "El final de las cosas".



Barbi Recanati actúa en Club Paraguay el sábado 19 a las 20 horas. En diálogo con la radio FM 102.3 Más que Música, Recanati habla sobre su arte y creación musical. Rodrigo Artal la entrevistó en su programa “El daño ya está hecho”, y repasaron las canciones de su nuevo disco El final de las cosas.



Barbi habló sobre los integrantes de su banda: en batería está Tomás Molina Nera (Ex- Utopians), en guitarra Juan Manuel Segovia, quien también es productor de los discos y canciones de la artista. Además, arma la instrumentación de la banda. En teclados, trompeta y segunda guitarra, está Lux Raptor y en bajo, Marilina Bertoldi.

Recanati habla del formato que está presentando en sus conciertos mientras realiza la gira musical. Cuenta si le gusta desprenderse de la banda en algunos conciertos y girar con otros sonidos, en este caso con la tecladista: “Los dos formatos tienen su propio encanto, tanto en el público, como en los lugares y en lo musical. El formato dúo nos permite ir a lugares donde con la banda no podes tocar”, explica la artista.



Además, habla sobre los nuevos grupos musicales que aparecen en la escena nacional: “Toda esta nueva ola de bandas que está surgiendo ahora, para mí es una alegría enorme. Siempre me sentí como sapo de otro pozo, como que hacía una música medio solitaria. Ver que surgen un montón de bandas tan jóvenes haciendo la música que yo escucho o que hago, para mi es increíble. Hay muchas bandas que hacen un rock más clásico que me gusta mucho y creo que también tiene que ver con la edad, de pibes de 18, 19 o 20 años se les nota. Eso dura poquito y hacía mucho que no aparecían bandas de esa edad. Tal vez por la pandemia, la generación más joven estaba del lado del mundo urbano y en el rock habían quedado bandas que tenían como 10 años tocando”.



Sobre el nuevo disco, Recanati explica: “No pienso en un límite de canciones, suele pasar que hay una o dos canciones afuera. A veces, a último momento aparece una canción”.



“La música electrónica no es un lugar que habito”, explica en un momento de la entrevista. En su álbum nuevo, la cantante y compositora comparte que su tema favorito en vivo es “Arte, arte, arte”, y dentro del disco su canción favorita es “Caja de cristal”.

Escuchá la entrevista en la radio FM 102.3 Más que Música: