En el programa “Lo mismo…pero distinto” que se emite los domingos de 19 a 21 h por las radios de SRT Media, conversamos con Beatriz Grinberg, Licenciada en Ciencias Biológicas y Magister en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba, entrenada en Mediación, quien ya nos ha cautivado con títulos anteriores y hoy llega con “Tierra adentro” una novela breve que trancurre en Traslasierra y viaja por las profundidades del ser humano, en este caso Juan Andrada, quien intenta reponerse luego de un desencanto amoroso.

“Tierra adentro" es un recorrido por mi interior, nos dice la autora. Es una “nouvelle” corta pero no por ello menos profunda. Está situada en el interior del interior y la escribí en un momento difícil de mi vida. Durante su escritura me retroalimenté de colegas y tuve un intercambio interesante con mi editor Carlos Ferreyra; es un proyecto que me ayudó a sortear momento de tristeza y soledad".

Y Beatriz sigue relatando: “Aprendí que en los momentos más oscuros y desesperados se pueden despertar estados muy influyentes de esperanza e ilusión. Y ese es el mensaje que pretendo dejar con esta obra”.

“Juan Andrada, el protagonista, se encuentra en un estado de desvalorización y llega a Traslasierra a vender una propiedad, circunstancia que le permite descubrir recursos internos que no sabía que tenía. Y en ese entorno encuentra una red de contención que le permitirá rearmarse".

“Esta historia me sorprendió con unos personajes que yo no sabía que iba a descubrir, igual me pasó con la naturaleza que forma parte de la obra, con las estaciones. A medida que fui ingresando a lo que cuento me pasó igual que lo que vive Juan Andrada al volver a un lugar que es parte de su historia donde encuentra un entramado social que desconocía hasta ese momento. Al finalizar “Tierra adentro” sentí que pude escribir nuevamente luego de atravesar dolores y desafíos. Es más, siento que algunos personajes me está llamando y creo que me piden que continúe con su historia”.

Y finaliza diciendo: “Si veo que se enciende una pequeña luz en quien lea “Tierra adentro” sentiré que mis expectativas están cumplidas”.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada por Susana Curto y Sofía Sánchez en las radios: AM 580 y 102.3 FM las que también se pueden escuchar a través de esta página Cba24n.com.ar

La publicación de Editorial Recovecos marca el regreso de la autora cordobesa Beatriz Grinberg, quien, tras haber incursionado previamente en tramas histórico-románticas -como “Mi nombre es Lídice“ o “Aquellos días en Varsovia“- muestra aquí una nueva faceta autoral de la mano de una novela contemporánea, breve e intimista que ahonda sobre el viaje personal e interno de un personaje y su vinculación con un entorno natural y cultural que lo llevará a redescubrirse.

Sinopsis

Atravesado por una pérdida, Juan Andrada regresa a la Argentina y se instala en la antigua finca de Villa Las Rosas. Tiene un ofrecimiento para vender la propiedad familiar, algo que parece ser un hecho y un gran negocio.

Pero al llegar a la vieja casona de Traslasierra (Córdoba) la memoria se activa.

Los recuerdos del pasado transforman el presente y empujan al protagonista a lidiar con el dolor de las ausencias.

“Tierra Adentro” es un relato personal que se vuelve colectivo. Es el retrato de un hombre volviendo a conectar con la tierra, con el paisaje y con una comunidad a la que la autora da voz desde la creación de personajes entrañables.

Una historia de transformación interna que demuestra que no hay nada tan dormido que no se pueda despertar.

Para conocer más a la autora:

Beatriz Grinberg nació y vive en Córdoba, Argentina.

Descubrió la literatura, el teatro y la danza clásica a muy temprana edad. Licenciada en Ciencias Biológicas y Magister en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba, entrenada en Mediación en Florida, EEUU, mediadora en sede judicial y extrajudicial trabajó como profesional independiente en empresas, universidades, fundaciones e instituciones aportando herramientas para el abordaje y conducción de conflictos.

En su actividad literaria es autora del ensayo: “Situaciones familiares reveladas en mediación- Un análisis antropológico”- (2010) y de las novelas: “Lazos Invisibles” (2015), “Mi nombre es Lídice” (2018), “Aquellos días en Varsovia” (2019).



Obtuvo el premio Osik Rosemblat, homenaje a los niños de la Shoa que otorga la Asociación por el Progreso de la Educación junto a la Unesco por el aporte en la lucha contra la discriminación.

En la actualidad disfruta de la lectura, la escritura, los amigos, la familia y de su descendencia, sus diez amados nietos.