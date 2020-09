Amy Jade Winehouse nació en Londres el 14 de septiembre de 1983 y murió el 23 de julio de 2011,​ fue una cantante y compositora británica famosa, entre otras cosas, por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, R&B, soul y ska. Se la conoce por ser contralto, registro vocal que fue descrito como «acústicamente poderoso» y capaz de expresar «sus emociones profundamente.

Amy Winehouse - Rehab

El 14 de Septiembre de 1936 nace José Hernán Figueroa Reyes, en la Ciudad de Salta. Músico, cantante y compositor.

Nació en el seno de una familia de artistas. En 1960 integró el grupo Los Huanca Hua. Desde 1963 siguió como solista.

Obras: A mi San Bernardo (con Robustiano Figueroa Reyes) - Amor en Cosquin (con Oscar Valles) - Cuando Güemes se moría (con León Benaros) - Decime que si - El combate de San Lorenzo (con Jorge Monzalve) - Niña de los naranjos, etc. Falleció en un accidente vial el 5 de febrero de 1973. En 1966 alcanzó uno de sus mayores éxitos con "El Corralero"...

El corralero Hernán Figueroa Reyes

Mario Benedetti nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y falleció en Montevideo el 17 de mayo de 2009,​ fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la Generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su prolífica producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos ,en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en Uruguay.

Archivos O'Donnell: Mario Benedetti (capítulo completo) - Canal Encuentro

14 de Septiembre de 1941 fallece Juan Bautista Bairoletto, en Carmensa o San Pedro del Atuel, Provincia de Mendoza. El ultimo "Bandido Romántico" ha sido conocido por robar a gente rica para dar a los pobres, quizá la razón por la cual se ganara su apodo de “Robin Hood Argentino” o el “Robin Hood Criollo” siendo un mito luego de su muerte, a punto tal que se lo venera como un santo.

Estudio País 24: El Robin Hood de las pampas, TV Pública

Beatriz Mariana Torres Iriarte, nacida como Beatriz Mariana Torres en Avellaneda el 26 de marzo de 1930 y fallecida en Ciudad de Buenos Aires el 14 de septiembre de 2002, más conocida como Lolita Torres fue una cantante y actriz argentina. Durante su carrera artística de cincuenta años, incursionó en cine, radio, teatro y televisión. Se presentó en Rusia, España y demás países de América Latina, Asia y Europa, filmó casi veinte películas, de entre las cuales se destacan La danza de la fortuna (1944), Ritmo, sal y pimienta (1951), La mejor del colegio (1953) o Cuarenta años de novios (1963).Madre del cantautor y actor Diego Torres, y abuela de la actriz y cantante Ángela Torres; se retiró del espectáculo en la década de 1990 por problemas de salud y un mes antes de su muerte, fue declarada Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Recordando a nuestros artistas: Lolita Torres

En el año 1977, Boca obtuvo su primera Copa Libertadores de América. El equipo dirigido por el “Toto” Lorenzo jugó un tercer partido ante Cruzeiro en el Centenario de Montevideo y tras el 0-0 ganó 5-4 por penales, donde Hugo Gatti le tapó el penal a Vanderlei.

Copa libertadores - Boca Juniors 1977 - 1978

Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia, Estados Unidos el 12 de noviembre de 1929 y falleció en La Colle, Mónaco el 14 de septiembre de 1982, fue una actriz de cine estadounidense ganadora de un premio Óscar, y posteriormente princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Raniero III. En 1954 ganó el premio Oscar como mejor actriz por el filme La angustia de vivir.

Grace Kelly Wins Best Actress: 1955 Oscars

Se cumplen 97 años del combate de boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, considerada como “La Pelea del siglo”.

17 segundos, 7 más que los necesarios, en los que por primera vez un argentino estuvo en la cima del mundo deportivo. Luis Ángel Firpo, el Toro Salvaje de las Pampas, esa noche que tiró a Dempsey del ring estuvo a segundos de la gloria. Fue la primera gran pelea del siglo.

“La pelea del siglo”: Jack Dempsey vs. Luis Ángel Firpo, 1923

Hoy se celebra en Argentina el Día del Cartero. El festejo fue instaurado en conmemoración de Bruno Ramírez, el primer cartero del país, quien fue designado en el cargo el 14 de septiembre de 1771.

Día del Cartero - Correo Argentino

Patrick Wayne Swayze nació en Houston, Texas el 18 de agosto de 1952 y falleció en Los Ángeles, California el 14 de septiembre de 2009, fue un actor, bailarín y cantautor estadounidense. Como cantautor, "She's Like the Wind" fue su tema más popular, que llegó a alcanzar puestos altos en las listas de sencillos de todo el mundo. El tema figura en la banda sonora de Dirty Dancing que, junto a Ghost, la sombra del amor, son sus filmes más reconocidos. Cuando falleció estaba participando de la serie The Beast.

Patrick Swayze - She's Like The Wind (Subtitulado) By Gustavo Z

José Dámaso Pérez Prado nació en Matanzas, Cuba el 11 de diciembre de 1916 y murió en Ciudad de México el14 de septiembre de 1989, el "Rey del Mambo", fue un músico, compositor y arreglista cubano. Era apodado entre sus amigos como "El Cara de foca. Pérez Prado adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y residió los últimos años de su vida en su país de adopción.

Pérez Prado Y Su Orquesta - Mambo No. 5

Lino Palacio nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1903 y falleció trágicamente el 14 de septiembre de 1984,fue un dibujante, caricaturista, guionista cinematográfico, pintor, publicista y ceramista argentino. Fue el padre del también dibujante e historietista Jorge Palacio.

En septiembre del año 2013, se inauguró en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del llamado "Paseo de la Historieta", un monumento a Don Fulgencio. También fue creador de Avivato, entre otros personajes.

TRAGEDIA DE FAMOSOS -CRONICA TV - LINO PALACIO (70 PARTE)

Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso nació en Danderyd el14 de septiembre de 1997, es un artista, productor y cantautor sueco.Ganó la final del Melodifestivalen 2018 con la canción "Dance You Off", con la que representó a Suecia en el Festival de Eurovisión 2018.

All Night Long (All Night) - Benjamin Ingrosso (Late Night Concert) TV4

