Desde este jueves, Cinemacenter Rivera estrena en sus renovadas salas los siguientes filmes: Belén, Papá x 2 y El gran viaje de tu vida.



Siguen en la cartelera: Toy Story 30º Aniversario, Mascotas al rescate, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito, Homo Argentum, El Conjuro 4: últimos ritos.



Mirá los estrenos de la semana:

Belén

Basada en hechos reales. Una joven tucumana es acusada injustamente de aborto y luego condenada a prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina. La película muestra la lucha de la abogada Soledad Deza por defenderla, enfrentando un sistema judicial conservador y desatando una ola de solidaridad social en defensa de los derechos reproductivos.

Dirección: Dolores Fonzi. Con Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín.

Papá x 2

Santiago sueña con formar una familia con Ana y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá, es su Ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana Pancho se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.

Dirección: Hernán Guerschuny. Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin.

El gran viaje de tu vida

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en el Gran Viaje de Tu Vida - una aventura divertida, fantástica y apasionante en la que reviven momentos importantes de sus pasados, descubren cómo han llegado a donde están en el presente... y posiblemente tienen la oportunidad de cambiar su futuro.

Dirección: Kogonada. Con Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline.