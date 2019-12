Hubo empate en el primer puesto. Los seis libros más votados fueron escritos por mujeres.

Convocados por BigBang, nada más y nada menos que 52 escritores y escritoras argentinas eligieron los libros del año. En una elección verdaderamente pareja, hubo empate en el primer puesto: los títulos ganadores fueron Sinceramente, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Las malas, de Camila Sosa Villada. Los seis títulos más votados fueron escritos por mujeres.

Aquí la lista de los libros ganadores:

1 Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Sudamericana y Las malas. Camila Sosa Villada. Tusquets. 8 votos.

2 La trastienda de la escritura, de Liliana Heker. Alfaguara. 6 votos y Cometierra. Dolores Reyes. Sigilo. 6 votos.

3 Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos, de Eugenia Almeida. Document/A Escénicas, y Diario de una investigación, de Enriqueta Muñiz. Planeta. 5 votos.

Los fundamentos de algunos escritores invitados a votar:

Por qué voté Sinceramente. Pablo Pérez.

Elegí el libro de Cristina por varios motivos: el primero es que nunca me había encontrado con un libro tan necesario. El momento en que se dio a conocer fue perfecto, el más oportuno que podía haber. Me encanta además cómo está escrito, porque genera una cercanía entre Cristina y quienes leemos. Es fluido y además nos enteramos de muchas cosas que necesitábamos saber. Aparecen además facetas de Cristina que la vuelven más querible, como por ejemplo su pasión por la recuperación de piezas de arte argentino que estaban arrumbadas y en total descuido en la Casa Rosada, y cómo decidió recuperarlas y así creó el Museo del Bicentenario. Los ejemplos son muchos: podría hablar un montón. Me sentí muy identificado con su manera de escribir. Podemos incluir este libro como ejemplar en lo que hoy se da en llamar Literaturas del Yo, y también entre la literatura feminista. Y como si esto fuera poco, su aparición dio un gran respiro a las librerías, que por la mishiadura que trajo el macrismo estaban en peligro de extinción.

Por qué voté Las Malas. Dolores Reyes.

Me gustó muchísimo el uso que hace Camila de sus propios materiales autobiográficos para generar ese relato. Y cómo no se queda sólo en eso: usa ese material y a la vez ficcionaliza desde ese lugar. Además, los personajes que construyen ese mundo trans que gira alrededor del brillo y alrededor de la tía son súper tiernos y súper queribles y atraviesan el horror para llegar a ser quiénes son. La novela trata también la temática del dolor y de esos cuerpos trans que ante la violencia que les está dando la sociedad fundan otra sociedad desde otras relaciones, que ni siquiera tiene nombre.

Por qué voté La trastienda de la escritura. Enzo Maqueira.

Liliana Heker es la última representante de una época gloriosa de las letras argentinas, de intelectuales comprometidos con su tiempo y con su literatura y con la literatura de América Latina. La trastienda de la escritura es el resultado de muchos años de Liliana como tallerista. Es una de las grandes formadoras de escritores contemporáneos, y junto con sus cuentos reunidos, que salió hace un par de años, me parece que la suma de los dos libros configura no sólo una forma de entender la literatura de una época, que está vigente y que dejó sus frutos para que esto siga creyendo y prosperando, sino que además los dos libros son una gran lección de literatura. Uno desde lo sistemático y el otro desde el ejemplo. Los dos muestran una forma de escribir, una ética de la literatura y una política de la literatura, y nos permiten conocer a una de las más grandes escritoras argentinas de todos los tiempos.

Por qué voté Cometierra. Salvador Biedma.

Una chica del conurbano bonaerense accede, comiendo tierra, a visiones. Un tema poco tratado en general en la literatura argentina: las creencias populares y lo que implican. Si al inicio la protagonista recibe el rechazo de los demás por comer tierra en circunstancias que pueden parecer absurdas, pronto es buscada por personas que necesitan saber dónde está algún pariente, si sigue vivo, qué pasó con él, por qué falta. La novela, breve, se lee muy rápido y a la vez intenta encontrar una lengua con la que narrar ese contexto, que puede recordar a "De este lado del charco", de Mariana Komiseroff, o "Cómo desaparecer completamente", de Mariana Enriquez.

Por qué voté Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos. Mariano Quirós.

El libro gana de por sí porque habla de un tema que a mí me gusta mucho, que es la escritura y la lectura mezcladas con la vida de quien lee y de quien escribe. Y lo hace desde una manera piola, para nada snob, y además desde una lírica muy generosa, muy accesible. A veces la lírica es expulsiva, sobre todo en textos que aparentan ser más ensayísticos, y sin embargo Eugenia Almeida es capísima en ese sentido y hace que sea generoso accesible y encima bello.

Por qué voté Historia de una investigación. María Pia López.

Paladeo este libro. Precioso, imprescindible. Leo el prólogo de Daniel Link, sagaz detención en la escritura de Walsh. Pero este libro es la aparición de Enriqueta Muñiz, la otra investigadora de la matanza de José Leon Suarez. Aparecen estos cuadernos porque los hace circular la familia pero también porque la insurrección feminista exige esa reescritura de la historia y la autoría. Hay cartas y textos de Walsh además de la reproducción de los cuadernos: esas cartas anticipan el modo de pensar la vida y la muerte que organiza la Carta a Vicky (las edades, porque su amada Enriqueta es una muchacha de veintipico como será su hija asesinada). Paladeo este libro como si siempre lo hubiera estado esperando.

Observaciones

Se les pidió a los escritores que eligieran entre tres y cinco títulos publicados este año, sin distinción ni de género ni de nacionalidad. También se permitían reediciones, cuando correspondían a títulos largamente descatalogados.

Aunque la mayoría respetó la regla, algunos, como se ve, eligieron menos títulos y otros eligieron más. En todos los casos, se les permitió hacerlo: prevaleció el criterio de que la elección de un libro es una recomendación que el escritor les hace a sus lectores.

El orden de aparición en la encuesta es absolutamente arbitrario. La idea es que el lector busque a sus escritores favoritos como quien mira un álbum de figuritas. Faltan algunos escritores y escritoras importantes: es obvio. La literatura argentina, felizmente, ofrece un panorama vastísimo.

A sabiendas, la escritora Gabriela Massuh destacó dos libros que leyó este año pero fueron publicados durante 2018, con la intención de que la recomendación llegue a quien quiera tomarla en cuenta. Son Halcón, de Lucas Bärfuss, y Contrapedagogías de la crueldad, de Rita Segato.

Aunque no ganaron, fueron reconocidos dos libros póstumos de grandes poetas argentinas: Novísimos. Poemas inéditos, de Juana Bignozzi, y De piedad viene a sentir, de Irene Gruss.

Por diferentes razones, algunos escritores invitados se excusaron de votar. Son ellos Carlos Busqued, Daniel Guebel, Eduardo Sacheri, Eugenia Almeida, Ana María Shua, Beatriz Sarlo, Gabriela Cabezón Cámara, María Gainza, Raquel Robles, Ana Ojeda y Virginia Feinmann.

Los votantes:

Guatavo Nielsen, Féliz Bruzzone, Mariano Quirós, Selva Almada, Rodolfo Edwards, Camila Fabbri, Guillermo Saavedra, Miguel A. Molfino Gianetti, Walter Lezcano, Gabriela Massuh, Enzo Maqueira, Pablo Pérez, Santiago Llach, Eduardo Muslip, Liliana Heker.

Fernando García Lao, Juan Terranova, Jorge Aulicino, Osvaldo Aguirre, Sergio Olguín, Mariana Enriquez, María Pía López, Paula Jiménez España, María Teresa Andruetto, Sebastián Pandolfelli, María Moreno, Luis Sagasti, Elena Anníbali, Elsa Drukaroff, Camila Sosa Villada, Hugo Salas, Valeria Tentoni, Julián López, Claudia Masín, Tamara Smerling, Gonzalo Unamuno, Gonzalo Garcés, Gernando Noi, Claudia Piñeiro, Gabriela Franco, Elsa Orsorio, Martín Kihan, Alejo Carbonell, Juan Pablo Bertazza, Ariana Harwicz, Dolores Reyes, Mercedes Halfon, Mori Ponsowy, Salvador Biedma, Florencia Abatte, Juan Carrá, Christian Kupchik.