Comienza septiembre y llegan nuevos títulos para destacar en las plataformas. Esta semana se estrena una película argentina protagonizada por Sofía Gala Castiglione, con la participación de Carmen Maura. Se llama “Como el mar” y plantea un drama familiar sobre la identidad.

También llega el esperado spin off de "Floricienta". Cris Morena estrena “Margarita” con una historia que se sitúa 20 años después de la popular serie adolescente.

Además, se estrena la biopic sobre el grupo musical español Locomía.

Mirá los estrenos más destacados de la primer semana de septiembre en el mundo del streaming.

Este lunes se estrena en Max el esperado spin-off de “Floricienta”. Llega “Margarita” creado por Cris Morena y protagonizado por Isabel Macedo, María del Cerro y Rafael Ferro. Esta serie nos lleva 20 años al futuro de la historia original y promete 40 episodios cargados de emoción y nostalgia. Se lanzarán 5 episodios cada lunes, para que tengan dosis de sobra cada semana.

“Al descubierto: Hope Solo vs. Federación de Fútbol de EE. UU”. La exfutbolista estadounidense Hope Solo, ganadora de la Copa Mundial, comparte detalles de su ascenso deportivo en medio de escándalos y tensiones. Disponible el martes 3 en Netflix.



El miércoles 4, Disney Plus nos trae una joya del cine argentino: “Como el mar”. Azul y Paula acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia, cuando se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay.

El jueves 5, para los amantes del espacio, Netflix estrena "Apolo 13: Supervivencia", un documental que revive la emocionante y peligrosa misión de la NASA a través de grabaciones y entrevistas.



El viernes 6 prepárense para un viaje a los ochenta con "Disco, Ibiza, Locomía" en Netflix. Esta biopic nos lleva a la época dorada de la música y el baile en Ibiza, recordando los éxitos de la icónica banda de electropop Locomía.

"Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano", se podrá ver el sábado 7 en Max. 25 años después de su debut, la serie de HBO que cambió el paradigma, "Los Sopranos", sigue siendo un fenómeno cultural y un referente para la televisión de prestigio. En este documental, el aclamado cineasta Alex Gibney profundiza en la psique del renombrado creador y guionista de "Los Sopranos", David Chase, para iluminar su vida y carrera, mientras ofrece una perspectiva única sobre su incomparable trabajo en este icónico programa.

Y para cerrar la semana, el domingo 8 llegan las “Tortugas Ninja” con sus dos películas de acción a Netflix. Se podrán ver “Tortuga Ninja” y “Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras”.