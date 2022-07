Biopics de músicos: un género cinematográfico

Las biografías de músicos se han transformado en los últimos tiempos en un género propio en el cine y año a año llegan varias de esas películas dispuestas a conquistar públicos/ audiencias de diversos lugares del mundo con banda sonora incluída.

Con el estreno de Elvis de Baz Luhrmann aprovechamos para recorrer algunas biopics que ha entregado el cine en el último tiempo y que vale la posibilidad de volver a transitar

Por eso este domingo el menú plebeyo viene con música intensa para activar el play.

Elvis (Baz Luhrmann, 2022)

Uno de los íconos culturales de la sociedad norteamericana es retratado por Luhrmann de modo vertiginoso e intenso.

El director australiano nos mete en un mundo de sensaciones para contar los comienzos, ascenso y caída de uno de los artistas que subyugó al público norteamericano.

En ese camino elige contar la relación (tóxica hasta el extremo) con su representante.

Es Tom Parker quien llevará la voz cantante de una historia que se disfruta en pantalla gigante y permite mirar además de los grandes hits de Elvis la sociedad conservadora, moralista, racista que fue y es Estados Unidos.

Johnny & June: Pasión y Locura (James Mangold, 2005)

Este filme se centra en la historia de amor entre Johnny Cash y June Carter.

Justamente quien presenta a la pareja en momentos que ambos estaban comprometidos es el protagonista del filme anterior: Elvis Presley.

La película cronica los orígenes del músico y su ascenso a la fama en esa Memphis donde se cruzaba con Roy Orbison, Jerry Lee Lewis y el mismísimo Presley.

Una posibilidad de ver la importancia del sello Sun Records y mirar a uno de los grandes trovadores de la Norteamérica profunda en todas sus dimensiones.

La pareja protagónica se entrega en cuerpo y alma a recrear la vida de Johnny y June y es uno de los puntos fuertes de esta biopic que también se adentra en el drama romántico.

Gran mérito de Reese Whiterspoon y Joaquin Phoenix es el de hacerse cargo de cantar los temas del filme.

Una joya cinematográfica que sale de la biopic de estampita y reverencia al artista.

Control (Anton Corbijn, 2007)

Un viaje profundo a las décadas del 70 y 80 con una de sus bandas fundamentales: Joy Division

El fotógrafo de la banda era el indicado para llevar adelante la biografía del poeta maldito del rock.

Filmada en un opresivo blanco y negro asistimos a la vida de uno de los antihéroes que más influencia en el mundo de la música de finales del siglo XX.

Belleza de película con una banda sonora única.

Born to be blue (Robert Budreau, 2015)

Chet Baker, una película, una gran historia de amor serán el telón de fondo de este filme que cuenta la historia de uno de los grandes trompetistas del siglo XX.

Una historia de ascenso, caídas, redención y como el arte puede salvar o rescatar algún atisbo de la genialidad de un artista.

El director cuenta con un intérprete magnifico que permite indagar todas las capas de uno de los imprescindibles de la música contemporánea.

Una de las grandes actuaciones de Ethan Hawke injustamente ignorada por críticos y prensa especializada.

Un filme nada convencional para deleitarse.

Tina (Dan Lindsay y TJ Martin, 2021)

Tina es un documental que recorre la vida de Tina Turner con un material de archivo impresionante que muestra a la cantante en plena acción durante su reinado en los años 60 y 70.

La sensualidad, energía y pasión permiten ingresar al universo de una estrella que dejó su marca en los escenarios del mundo.

Se cuenta la historia desde sus inicios en el grupo Ike & Tina Turner, hasta el estrellato mundial que logró en solitario.

Una carrera con altos, bajos, mucha violencia y destrato del que Turner pudo salir airosa.

Un documental que se puede complementar con el visionado del filme que en 1990 protagonizaron Angela Basset y Laurence Fishburne y cuentan desde lo ficcional la trágica historia que los unió.

La encuentran con el título What's Love Got To Do With It y la dirigió Brian Gibson.

Un combo para acompañar con los éxitos de la gran Tina.