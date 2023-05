El festival de artistas emergentes de Córdoba se presenta con una verdadera proyección profesional y una identidad musical dentro del Indie Pop, Rock Alternativo y Urbano.



Bloom Festival, es un evento de artistas emergentes de Córdoba, que va por su cuarta edición. Se realiza el jueves 1 de junio en Studio Theater, a partir de las 20.30.



En diálogo con Canal 10, la banda Abrefuego comparte: “El festival comenzó el año pasado con una movida de artistas emergentes. notamos que no había un espacio o un escenario donde los artistas emergente pudieran explayar musicalmente lo que hacen. En esta cuarta edición estaremos muchos artistas. Crear ese espacio para todo lo que está entre el pop indie y el rock alternativo en la ciudad de Córdoba, pueda encontrar un escenario grande y un buen teatro como es Studio Theater para poder actuar”.



Lucía Bossa, habla sobre el público al que está dirigido este festival: "creo que está bueno sobre todo para muchos adolescentes que tienen muchas ganas de escuchar música en vivo, y en Córdoba se les complica un poco”. Lucía comenta que comenzó hace un año y medio, con rock fusión “Mi primer amor fue el rock, pero también me gustan otros géneros como el tango, el blues, el funk y me gusta robar un poquito de todos lados”.







En el festival se podrán ver los shows de Lucia Bossa, Abrefuego, Theff, Sofia Barudi, Mili Machado y Leonardo Astor.



La producción está a cargo de Santuario Producciones.



Las entradas anticipadas se consiguen con los artistas o en puerta.