El Bon Odori Córdoba 2025, el festival japonés más grande del interior del país, vuelve para ofrecer una experiencia familiar única en el predio de la Asociación Japonesa de Córdoba, ubicado en avenida Celso Barrios 3500, los días sábado 11 de octubre de 15 a 23 hs y domingo 12 de octubre de 15 a 22 hs. Bajo el lema “Viajá a Japón sin salir de Córdoba”, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional danza Bon Odori, más de 18 stands gastronómicos, más de 45 expositores en el paseo de compras y más de 50 artistas en escena, que incluyen artes marciales, danzas tradicionales japonesas, percusión y canto.

Este año, el festival incorpora un espacio cultural ampliado a pedido del público, con exhibiciones, demostraciones y charlas sobre origami, temari, bonsái, artes marciales, cultura pop, anime, sumi-e, mizuhiki, sanshin y tatuaje tradicional, acercando aún más la riqueza y diversidad de la cultura japonesa.

El Bon Odori es una festividad de origen budista, que honra a los antepasados y a los seres queridos que ya no están con nosotros. En todas las regiones de Japón, la gente se reúne para bailar alrededor de una torre central al ritmo de tambores tradicionales, iluminada por faroles de papel que guían a los espíritus en su camino, creando un ambiente emotivo y comunitario que ahora se revive en Córdoba.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en PaseShow, con opciones de financiación y descuentos por compra grupal.

El ingreso es gratuito para menores de 12 años, mayores de 70 años y personas con discapacidad junto con un acompañante, presentando CUD.

Organizado por la Asociación Japonesa de Córdoba, el Bon Odori se consolida como una cita imperdible para toda la familia y para quienes buscan sumergirse en la tradición, la música, la gastronomía y el espíritu cultural de Japón sin salir de la ciudad.

Aquí link de compra de entradas