Mientras muchos intentan pasar la cuarentena lo menos aburridos posibles, otros aprovechan para ponerse bien creativos. Ya escuchamos canciones como la de Drexler Codo a Codo, vimos a Chris Martin y Fito Páez haciendo conciertos desde su casa.

Ahora Bono compuso una canción inspirada en la pandemia. Se llama "Let Your Love Be Known" -algo así como deja que tu amor se sepa- y busca dar un mensaje de esperanza para todos.

"No puedes tocar pero puedes cantar. A través de los tejados, cántame por teléfono. Canta y prométeme que no te detendrás. Canta y nunca estarás solo. Canta como un acto de resistencia. Canta aunque tu corazón sea derrocado. Cuando cantas no hay distancia. Así que haz que se conozca tu amor".