El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes: Brian Wilson, líder y cofundador de The Beach Boys, falleció este miércoles a los 82 años.



La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. “Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre, Brian Wilson, falleció. Nos quedamos sin palabras en estos momentos”, expresaron con dolor, acompañando el mensaje con una imagen reciente del legendario músico.



Considerado uno de los grandes arquitectos del sonido del siglo XX, Wilson fue mucho más que un ícono del surf rock: fue un visionario musical, un genio atormentado que revolucionó la industria con obras que marcaron un antes y un después. Su carrera no solo estuvo plagada de éxitos, sino también de desafíos personales, batallas internas y una sensibilidad artística que lo hizo único.



Brian Wilson padecía desde hace años un trastorno neurocognitivo, pero su legado siguió brillando a través de las generaciones. En 1966 creó Pet Sounds, considerado por muchos críticos como uno de los mejores discos de todos los tiempos, y fue la mente maestra detrás de clásicos inolvidables como Surfin' USA, Wouldn’t It Be Nice y God Only Knows. También trabajó durante años en el legendario álbum Smile, que recién vio la luz en 2004 tras décadas de permanecer inédito.



Su vida estuvo marcada por contrastes: tras una crisis nerviosa en 1964 y una larga lucha contra las drogas, pasó años recluido, bajo tratamiento, pero nunca abandonó la música. Durante los años 70 y 80, fue tratado por el controvertido terapeuta Eugene Landy, y aunque estuvo alejado de los escenarios, su producción artística no se detuvo. Obras como Love and Mercy, Sweet Insanity y el documental I Just Wasn't Made for These Times (1995), nominado a un Emmy, mostraron las luces y sombras de su compleja existencia.





En los años posteriores, Wilson mantuvo una actividad constante. Lanzó álbumes como Imagination (1998), Pet Sounds Live (2002), The Lucky Old Sun (2008) y No Pier Pressure (2015), en el que participaron compañeros históricos como Al Jardine y Blondie Chaplin. Incluso su vida fue llevada al cine con la aclamada película Love & Mercy (2014), dirigida por Bill Pohlad, donde se retrató su historia con una mirada sensible y profunda.



A lo largo de su carrera, Brian Wilson recibió numerosos reconocimientos: fue incluido en el Songwriters Hall of Fame en 2001, ganó un Ivor Novello Award en 2003 y recibió el prestigioso Kennedy Center Honor en 2007. Además, fue el único músico estadounidense invitado a tocar en el Jubileo de la Reina Isabel II de Inglaterra.

En el plano personal, se casó en 1965 con Marylin Powell, con quien tuvo dos hijas, Carnie y Wendy, ambas cantantes. Tras divorciarse en 1979, en 1995 contrajo matrimonio con Melinda Ledbetter, con quien tuvo tres hijos: Daria, Delanie y Dylan.



Brian Wilson fue, es y será el alma melódica de un tiempo dorado. Su obra seguirá sonando con la fuerza del mar y la dulzura de un atardecer californiano.