Un paseo por la sociedad inglesa del siglo XIX. Los sectores de la más alta sociedad se preparan para la época de la presentación de las mujeres en sociedad, esperando concretar matrimonios convenientes para sus finanzas y buena imagen.

Todo eso se verá en Bridgerton.

Una mujer, de mucho renombre y ganas de dispersar rumores, se encargará de hacer la cosa complicada para las señoritas de la alta sociedad. Lady Whistleblown se presenta en el trailer con una voz en off, voz que pertenece nada más y nada menos que a Julie Andrews.

La situación se verá especialmente adversa para una familia de ocho hermanos y una madre viuda que necesita desesperadamente de buenos resultados en la época.

La historia basada en la novela de Julia Quinn desembarca en Netflix para navidad con la dirección de Shonda Rhimes, quien ostenta en su curriculum nada más y nada menos que la exitosa Grey's Anatomy y How to get away with murder.

La realizadora y productora audiovisual -que trabaja en su propia firma, Shondaland- pidió a la plataforma la suma de 150 millones de dólares para la primera temporada de esta adaptación que podrá verse desde navidad.

¡Mirá el trailer!