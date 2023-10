Los fans locales pudieron vibrar con la música de Fito Páez en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, en una noche que amenazaba con un cielo nublado y ventoso.



Por suerte, el recital se desarrolló de manera normal, con una organización impecable de Quality Producciones, encargados de traer al ídolo del rock nacional, que viene arrasando con las localidades en cada show. Esta no fue la excepción: Fito agotó entradas en Instituto, la euforia y fascinación por su música sigue intacta, en aquellos cuarentones que se acercaron con sus hijos y hasta con sus madres en muchos casos, para ver al flaco Páez.

Se respiraba música, nostalgia, encanto, una hipnosis que Páez logra con sus melodías. Con sus 60 años, el músico mantiene intacto su entusiasmo, su voz y carisma que la gente celebra en cada encuentro.



La noche arrancó (como no podía ser de otra manera) con “El amor después del amor”. Fito tardaba en ingresar al escenario y la ansiedad aceleraba los corazones sobre un escenario encendido de rojo brillante. Sobre el “mic” entraban las primeras estrofas de la canción que le da identidad al disco más taquillero de la historia del rock nacional. Fito Páez entraba en escena y el público se elevaba en éxtasis con su ídolo.



“Qué queres que te diga Córdoba, qué queres que te diga” fueron las primeras palabras de un artista que le gusta venir a estas latitudes, disfruta del apoyo de sus seguidores y le encantan las Sierras y lo hace saber siempre que puede en sus redes.

Es para destacar la brillante voz de Mariela Vitale conocida como Emme, la cantante que acompaña a Fito en coros y deslumbra con sus intervenciones. En sus momentos de solista transporta el concierto a otra dimensión.

Sin respiro llegó “Dos días en la vida” que puso a bailar y a corear a todos los presentes. Continuó con “La Verónica” para luego romper el tracklist del épico disco para interpretar la emotiva “11 y 6” de su álbum Giros lanzado en 1985.

Vuelve al disco, con “Tráfico por Katmandú” y el escenario se viste de power rock para calar hondo en las emociones, cuestionar la Fe, hacer algo para movernos y no dejarnos caer… que podría encajar muy bien en el marco actual de crisis que vive el país.

Llega el turno de “Furioso pétalo de sal”, tema que realizó en colaboración con el recordado Luis Alberto Spinetta. Lo evoca en el escenario y menciona que “esto es lo que la Inteligencia Artificial nunca va a poder hacer…”.



Irrumpe en escena una vibrante “Naturaleza Sangre” que pone a bailar a todos los presentes una vez más. Entran las guitarras y el rock más furioso y estridente de Fito, para romperla en el escenario. Es para destacar la puesta de luces y la proyección de imágenes que destacan la temática de cada canción. Por ejemplo, una fuerte e imponente imagen de una cruz blanca que perdura durante “Tumbas de la gloria”; o una rueda gigante que invade la escena durante “La rueda mágica”.

Baja la intensidad en “Te ví”, allí todos nos ponemos románticos y recordamos su amor por Cecilia. Y como “Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma” llega el momento más emotivo donde el músico rosarino nos regala una canción a capela. Era tal el trance entre el artista y sus seguidores, que pasadas las 10 de la noche, propuso cantar sin micrófonos una de sus canciones más icónicas. “El silencio conecta, déjenme regalarles una canción a capela”. Así llegaba "Yo vengo a ofrecer mi corazón”. El Estadio enmudeció ante semejante aventura y celebró con una gran ovación tremendo regalo de su artista favorito.

Luego, el cantante apeló al popurrí para interpretar “Solo los chicos”, “Nada más preciado”, “Gente sin swing”, “Tercer Mundo”, “Yo te amé en Nicaragua”. Termina esta selección exquisita de éxitos con “No bombardeen Buenos Aires” de “Santo Charly”, como lo describe Fito a su ídolo en el rock.



En “Circo Beat”, Páez declara “Yo no vine hasta acá a la Docta buscando cobre, no mi amor… Nosotros tenemos un pasado en común que es real y el futuro que queremos será la puta libertad”, renovando sus votos con una provincia que lo espera con entusiasmo auténtico y sincero.

Otro de los cálidos momentos, llegó con la encendida de las luces de celulares que iluminaron como luciérnagas danzantes aún más al iluminado Fito Páez. “Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar. Silencios que prefiero callar…”, se escuchaba al unísono en todo Alta Córdoba.



Siguió “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida” y el “chau hasta mañana” vaticinaba el final de la experiencia.

Vino un breve impasse donde Fito cambió su característico traje violeta, mezcla de estilos entre El Principito y Prince, por un conjunto multicolor. Desde que está presentando “El Amor después del amor” (en el 1993 y 2022) el vestuario del artista lleva este particular traje violeta.

Aparece nuevamente en escena para brindar “Dar es dar” y “Mariposa tecnicolor”. Termina bien arriba con “Dale alegría a mi corazón” y una fiesta imparable en el corazón de cada asistente.

Fito se despide una vez más de “la Docta” y la emoción es interminable. “Siempre volver es volver a casa, de verdad no es joda. Pasé mi infancia aquí, mi adolescencia, mi juventud y ahora en la adultez volver cada verano, vuelvo a estas tierras de Dios… Gracias por dejarme formar parte de esta ceremonia”.

El público acepta el final y se retira ordenadamente hacia las calles de una Córdoba que seguirá brillando sobre el Mic, en el recuerdo de un nuevo concierto que nos regala la gira “El Amor 30 años después del amor”.