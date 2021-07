"No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso. No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!", aseguró Britney Spears en sus redes sociales agregando un nuevo episodio a la polémica por su tutela.

La princesa del Pop, quien no tiene control económico o gerencial de su carrera porque la tutela la lleva adelante su padre, mantiene una disputa legal que lleva más de una década.

"No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara mis canciones remezcladas. Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. Esta tutela legal mató mis sueños...así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo...¡¡¡¡y aún así la gente lo intenta!!!", sigue el post que se publicó días después de que se conociera que Britney podrá elegir el abogado que continúe el juicio contra James.