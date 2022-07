Es una nueva era para Britney Spears, quien luego de ganar una batalla legal contra su padre, casarse y relanzar su carrera.

Sin embargo, hay momentos -y canciones- que definitivamente no se olvidan y su clásico Baby one more time es uno de ellos.

La canción que fue el single más popular de su primer disco solista fue recordado a capella en las redes de la cantante.

Esta soy yo ayer lavando y separando la ropa”, describió en un extenso posteo. “No compartí mi voz en mucho tiempo…tal vez demasiado… y aquí estoy interpretando una versión diferente de ‘Baby’

El post cuenta con likes de a millones y como no podía ser de otra forma, con miles de reproducciones.