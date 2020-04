Brittany Howard es la voz y la guitarra del soul moderno y líder de la banda Alabama Shakes. El grupo se formó en la escuela secundaria y se dio a conocer en 2012 con "Hold On", canción que los llevo a ganar cuatro Grammys.

Con fuertes raíces de rock and roll sureño, Brittany Howard combinó garage-rock, soul y psicodelia… un sonido potente y moderno. Alabama Shakes tiene solo dos discos: Boys and Girls y Sound and Colors.

Actualmente Brittany puso a los Shakes en pausa para grabar su debut solista junto a algunos ex compañeros. El disco se llama “Jaime” (en honor a su hermana) y es una sorpresa total: un paseo por el hip-hop, el blues y el góspel, amalgamado con una ingeniería sónica de maquinas y una urgencia política y personal en sus letras.

"He Loves Me" es una canción muy particular. Intercala sus versos con partes de un sermón de un predicador de Houston, el pastor Terry K. Anderson, que encontró en YouTube. En esta canción, Howard asegura que Dios todavía la ama a pesar de que ella toma alcohol y fuma demasiada marihuana.

Conocé más sobre Brittany Howard en el podcast: