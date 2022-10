“Only the strong survive” el nuevo trabajo del músico estadounidense Bruce Springteen reúne una selección de quince clásicos del soul de los más tradicionales catálogos del género y ofreció un adelanto de su proyecto con el videoclip de su interpretación de "Do I Love You (Indeed I Do)", del reconocido Frank Wilson.

Joyas de sellos como Motown, Gamble y Huff y Stax, entre más, son parte del trabajo de Springsteen, nacido del deseo de "hacer un álbum en el que sólo cantara", como explicó en declaraciones a la prensa, esta vez con la compañía de artistas como Sam Moore y The E Street Horns.

"¿Qué mejor música para trabajar en eso que el gran cancionero americano de los años 60 y 70? Me inspiré en Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, el hombre de hielo Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, entre muchos otros. Traté de hacerles justicia a todos los fabulosos escritores de esta gloriosa música", agregó "El Jefe".

Explicó que su objetivo con "Only the Strong Survive" es "que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría": "Es lo que hice desde que los escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me encantó hacerlo", agregó .

"Nightshift", "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore", "Hey, Western Union Man", "I Forgot to Be Your Lover" y "Someday We'll Be Together" son algunas de las canciones que componen el álbum, grabado en Thrill Hill Recording, en Nueva Jersey, y producido por Ron Aniello y Jon Landau.

"Only the Strong Survive" será el primer disco de estudio de Springsteen desde "Letter To You", lanzado en 2020, y marcará la previa para la gira internacional que el artista tiene prevista para el año próximo junto a The E Street Band.

Hasta el momento, las fechas que se realizarán en distintas ciudades de Estados Unidos y en países europeos como España, Irlanda, Suecia, Dinamarca e Italia, entre más, lleva vendidas más de un millón y medio de entradas.