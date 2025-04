El martes pasado, Ca7riel y Paco Amoroso marcaron un antes y un después en su carrera al presentarse en el famoso Tonight Show with Jimmy Fallon, el programa de televisión más visto de la televisión estadounidense.



Con esta participación, el dúo argentino se sumó a una selecta lista de artistas nacionales que lograron llegar al prime time norteamericano, junto a figuras como Nicki Nicole y Bizarrap.



La presentación se dio en el marco de su actual gira por Estados Unidos, donde tienen fechas confirmadas en ciudades clave como Nueva York, Washington, Miami, Dallas, Atlanta, Orlando, Houston y San Antonio. En plena expansión internacional tras el lanzamiento de Baño María, su primer disco conjunto editado en 2024, los artistas dieron un paso más en la conquista del público global.



El salto al Tonight Show fue antecedido por otro momento clave en su proyección: su participación en el prestigioso ciclo Tiny Desk Concerts de NPR, la radio pública estadounidense. Allí, su show superó los 30 millones de visualizaciones, demostrando el magnetismo de una propuesta que rompe moldes y cruza géneros con naturalidad.



Durante su paso por el programa conducido por Jimmy Fallon, Ca7riel y Paco Amoroso interpretaron “El día del amigo”, uno de los temas incluidos en su nuevo EP Papota. La performance fue tan provocadora como divertida: sentados entre pesas de gimnasio y acompañados por su banda, lucieron musculosas ajustadas, cuerpos aceitados y una actitud descontracturada que no pasó desapercibida. Hacia el final del tema, mientras coreaban “Tú eres mi amigo”, se tomaron de la mano y animaron al público a cantar con ellos. Fallon, fascinado por la performance, se acercó a saludarlos entre risas y exclamaciones. “Oh my God!”, lanzó al ver sus musculosos atuendos.

Catriel Guerra y Ulises Guerriero, más conocidos como Ca7riel y Paco Amoroso, comenzaron su recorrido artístico en la escena independiente de Buenos Aires, donde combinaron hip hop, trap, rock y electrónica en una fórmula original y explosiva. Su irrupción masiva llegó en 2018 con temas como “Ola Mina XD”, que los posicionó como una de las revelaciones del nuevo pop urbano. Desde entonces, el dúo no paró de crecer: se ganaron un lugar en festivales masivos como el Lollapalooza, manteniendo siempre una estética irreverente, teatral y provocadora.



Con letras cargadas de humor e ironía, shows que combinan coreografías caóticas, guitarras distorsionadas y una entrega escénica que roza lo performático, Ca7riel y Paco Amoroso construyeron un sello propio. Hoy, su propuesta artística traspasa fronteras y demuestra que la música argentina tiene aún mucho por decir en el escenario internacional.



Su participación en el programa de Jimmy Fallon no solo celebra un logro individual, sino que reafirma el lugar de los artistas argentinos en el mapa global de la música. Y lo hacen, como siempre, fieles a su estilo: provocando, divirtiendo y rompiendo todos los moldes.

