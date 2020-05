El 30 de mayo de 1919 se fundo El Gráfico, la revista argentina deportiva por excelencia. Fue creada por Constancio C. Vigil para la Editorial Atlántida, y su primer número tenía 12 páginas con fotos y epígrafes, de allí su nombre. Recién en 1925 se volcó al deporte, fue semanal hasta 2002 y allí pasó a ser mensual. Dejó de salir en enero de 2018. Rese{a de sus tapas hecha en ocasión de su cierre.

Cerró la revista "El Gráfico": estas fueron las tapas históricas

30 de Mayo de 2007, fallece Oscar Emilio "Cacho" Tirao, en Ciudad de Buenos Aires. Eximio guitarrista y compositor de música folklórica, de origen bonaerense.

Su obra más célebre es el concierto para guitarra y orquesta sinfónica "Conciertango Buenos Aires".Obras: Canción al niño deseado - Charcos del amanecer (con Homero Manzi) - Milonga de Don Taco - Preludio incaico, entre otras. Había nacido el 5 de abril de 1941.

1879: el City's Gilmores Garden de Nueva York es renombrado Madison Square Garden por el millonario William Vanderbilt y es abierto al público en la calle 26 y la Avenida Madison.

El 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) desde 1997.

1991: la banda británica Queen graba el videoclip de su canción "These Are the Days of Our Lives", siendo el último donde participaría su cantante, Freddie Mercury, quien a la fecha se encontraba visiblemente enfermo.

2009: en el estadio River Plate (en Buenos Aires) sucede el último recital de la banda Los Piojos.

Cumple 77 años: Víctor Laplace nacido en Tandil, Buenos Aires el 30 de mayo de 1943) es un actor, director y guionista argentino de cine, teatro y televisión.

Ha actuado en teatro y en comedias musicales también como actor ha realizado 60 películas, y como director en cuatro. Lo hemos visto en Carlos Paz esta temporada reciente en la obra "Rotos de amor". La entrevista de Canal 10 en esa oportunidad.

Gun-Marie Fredriksson nació en Össjö el 30 de mayo de 1958 y murió en Djursholm el 9 de diciembre de 2019, ​ conocida artísticamente como Marie Fredriksson, fue una cantante y compositora sueca que alcanzó fama a nivel internacional por ser la voz femenina del dúo de pop Roxette, junto a Per Gessle.

A fines de 2012 editaron un CD-DVD llamado Travelling The World, el cual contiene el audio del concierto del dúo en Santiago de Chile y el DVD con presentaciones alrededor del mundo del mismo año.

No obstante, el 19 de abril de 2016, se anunció la cancelación de la gira mundial por el 30 aniversario del dúo debido a los problemas de salud de la cantante, a la que sus médicos aconsejaron que se abstuviera de viajar.

Cumple 48 años: Ricardo Luis Amigorena nacido en Maipú el 30 de mayo de 1972, conocido como Mike Amigorena , es un actor y músico argentino. Su banda Daä vio la luz en noviembre de 2019. Compuesta por Mike junto a Dante Saulino y Manuel Sahagun, el disco lo acerca al indie y al synthpop bailable.

Cumple 49 años: Idina Kim Menzel nacida en Queens, Nueva York el 30 de mayo de 1971, es una actriz y cantautora estadounidense, especialmente conocida por sus importantes interpretaciones en musicales de Broadway y, entre otras cosas, por interpretar a la Reina Elsa en las películas de Disney de la franquicia de Frozen

Cumple 39 años: Devendra Banhart, nació el 30 de mayo de 1981 en Houston, Texas, es un músico y artista visual venezolano-estadounidense.

En 2013, en el marco de su visita a la ciudad, fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura.

Juan Carlos Onetti Borges nació en Montevideo el 1 de julio de 1909 y murió en Madrid el 30 de mayo de 1994, fue un escritor uruguayo. Vargas Llosa ha comentado que Onetti «es un escritor enormemente original, coherente; su mundo es un universo de un pesimismo que supera gracias a la literatura». Rodrigo Fresán habla de él...

Antonio González Flores nació en Madrid, España el 14 de noviembre de 1961 y murió en La Moraleja, Alcobendas, España el 30 de mayo de 1995,​ fue un compositor, cantante y actor español. Fue el único hijo varón de la cantante Lola Flores y el guitarrista El Pescaílla, y el padre de la actriz Alba Flores.

Su estilo de música es el pop rock con tintes de cantautor. Las canciones de Antonio están llenas de poesía urbana, amor, nostalgia y vivencias, sus composiciones recorren un amplio espectro que van desde el rock hasta las baladas, pasando por la bossa nova y el blues. En 2005, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Antonio, se le entregó a su hija Alba un disco de diamante por las ventas de 1 000 000 de copias vendidas.

