Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso encabezaron una histórica protesta en Río de Janeiro

Tres de los grandes referentes de la música brasileña —Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque— fueron protagonistas este domingo de una multitudinaria movilización en la playa de Copacabana contra un polémico proyecto de ley que busca blindar a diputados y senadores frente a posibles procesos judiciales.

La convocatoria reunió a miles de personas en Río de Janeiro y se replicó en más de treinta ciudades del país. Los artistas, todos con una extensa trayectoria de activismo político, se sumaron al repudio popular hacia lo que muchos llaman la “Ley de los Bandidos”, una iniciativa impulsada por un Congreso de mayoría conservadora que, según críticos, prioriza la impunidad parlamentaria por encima de los problemas sociales y económicos de Brasil.

La protesta también tuvo como eje el rechazo a un eventual perdón a los responsables del intento de golpe de Estado que buscó impedir la asunción de Lula a su tercer mandato. Entre los participantes estuvieron familias enteras, con varias generaciones marchando juntas, en una jornada que alcanzó dimensiones comparables a las celebraciones de Año Nuevo en Copacabana.

Con música, canto y baile, los tres íconos culturales alentaron a la multitud a defender la democracia. A la movilización se sumaron figuras como Anitta, Daniela Mercury y Chico César, quienes lideraron protestas simultáneas en distintas ciudades.

La indignación creció aún más luego de que la Cámara Baja aprobara con urgencia otro proyecto que podría otorgar amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado por encabezar la intentona golpista. Veloso advirtió en redes sociales que estas iniciativas no pueden quedar sin respuesta y llamó a llenar las calles.

Mientras tanto, el presidente Lula da Silva prometió vetar la ley de amnistía y cuestionó el proyecto de blindaje parlamentario, al que calificó como un despropósito. El debate continúa en el Senado, pero las multitudinarias manifestaciones ya marcaron un hito en la defensa de la democracia brasileña.