Así como llegó a componer un disco quíntuple, y acumular unas 500 composiciones sin publicar, Andrés Calamaro tiene vida en las redes sociales.

A través de Twitter, sostiene una actividad marcada. Así fue que dio a conocer que se encuentra “en cuarentena” al volver a Buenos Aires en las últimas horas. Permaneció durante una semana en Cuidad de México, se refirió a las complicaciones para el regreso, escala en Chile incluida.

“Embarcados en LAN .. Los pasajeros tranquilos todos, el servicio impecable y puntuales .. Normalidad, divino tesoro. Com viento a favor llegamos mañana al rancho a vivir aislado del mundo por dos semanas, luego ya vemos como seguimos. Saludos a todos”— Esteban Quito on Twitter Link Esteban Quito on Twitter

Con sus particulares formas, reivindicó su necesidad de estar en Argentina, aunque “en Buenos Aires cuando estoy no salgo ni puedo quedarme más de un año porque es infumable”, y recordó que tiene la ciudadanía española, desde la década de 1990.

“Una cuarentena no me incomoda en nada, el aislamiento no es ninguna novedad, pero la delación y la denuncia son lo peor de la conducta humana, me quedo en casa porque quiero...”, expresó.