A tiempo de descuento para el 18 de marzo, día del inicio oficial de Lollapalooza. El megafestival de música que suspendió sus ediciones 2020 y 2021 a causa de la pandemia por Covid 19, se toma revancha en 2023 y estamos a muy poquito del arranque.

Y como en todo recital de estas características, las modificaciones de último momento, no se pueden evitar. Hay algunas bajas confirmadas recientemente: C. Tangana, Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard.

“Por razones ajenas a la producción de Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para su actuación en la edición 2022 por lo que se ve obligado a cancelar su participación”, explica el comunicado en redes de la organización. El texto fue replicado por el cantante madrileño.

Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard no asistirán por motivos sanitarios y relacionados con el virus que en algunos países ya golpea con su cuarta ola. Sin embargo, ellos ya confirmaron sus asistencia a la edición 2023.

El festival arranca el 18 de marzo y se extiende 19 y 20 en el Hipódromo de San Isidro.