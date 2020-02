Canal 10 recibe una nueva propuesta para que las mañanas sean más divertidas. Desde el 2 de marzo debuta Pailos Bar, un magazine humorístico que tiene como capitán al Flaco Pailos, pero además, cuenta con una tripulación de primera: Marcela Palermo, Fabián Torres, Carla Dogliani y Gabriel Marassini.

Pailos Bar es una coproducción con Ideas HD. Su productora general, Celeste Sargiotti explica: "Fernando Pailos tiene la concesión del Bar de Canal 10, y Marcela y Fabián jugarán con él tocando los temas de actualidad de una manera distinta, sintiendo el termómetro de las calles, de lo que sucede en los bancos, en los colectivos. De todas esas cosas que hablamos a diario y que hacen a nuestra rutina. El humor del flaco se complementa con Carla Dogliani , que interpretará a Janet. Janet es la maquilladora confesa fan de Marcela Palermo. Janet aporta frescura. Gabriel Marassini será nuestro 'movilero falso', todo pensado para hacer de las mañanas algo más divertido".

PAILOS BAR por Canal 10

Una apuesta jugada y diferente. Habitualmente, los magazine informativos incorporan el humor como un elemento más, pero acá sucede al revés. El humor, incorpora la información y lo hace desde un costado menos duro. La intención es tratar temas cotidianos, que importen a la gente, sin perder de vista que la prioridad es que pasen un rato agradable.

Sobre el proyecto, el Flaco habló con cba24n.com.ar y aseguró: "Me encantó el proyecto desde que me lo contaron. Me gustó la idea de trabajar con Marcela y Fabián, nos conocemos desde hace muchos años, somos de la misma camada. Aunque cuando le pusieron "Pailos Bar" ya me pareció una responsabilidad más grande. Pero me gusta y tengo ganas de hacerlo. Es un desafío grande hacer tele, pero la idea que tenemos entre todo el equipo -Carla, Gabriel pero también los técnicos y los productores- es hacer que la gente la pase bien y hay buena vibra".

El Flaco Pailos se suma entonces oficialmente a los SRT. Además de su propio programa, tendrá participación en el programa de radio Entre Nosotros Rebeca.

"No hay nada más lindo que laburar", agrega el humorista no sin antes confesar que está muy ansioso por que arranque el ciclo.

Se viene PAILOS BAR, desde el Lunes 02 de marzo por Canal 10

Pailos Bar podrá verse desde el 2 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana.

¡La invitación está hecha, haga su pedido!