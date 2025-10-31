El viernes a la noche, Canal 10 transmite en su programación la propuesta musical de “Teclas”. El envío destaca el talento de pianistas argentinos y en esta oportunidad, el protagonista es Rolo Rossi.

Creado y producido por Mariano Zucatzky y SRT Media, con la colaboración de Miguel Puch, el ciclo pone en primer plano a compositoras, compositores e intérpretes que hacen del piano su medio de expresión artística.

Sobre Rolo Rossi



Rolo Rossi es un pianista y compositor argentino nacido en 1970 en la ciudad de Córdoba. Egresó del Conservatorio Provincial de Música “Félix T. Garzón” y cursó estudios de piano jazz en la Escuela de Música Popular “La Colmena”.



En el ámbito de la especialización en la música popular argentina, realizó cursos con Hilda Herrera, Chango Farías Gómez, Lilián Saba, Carlos Aguirre y Nora Sarmoria entre otros. Se desempeña como docente en el Conservatorio Provincial de Música “Alberto E. Ginastera “de la ciudad de Villa del Rosario.



Fue uno de los fundadores del “Taller Creativo Musical Al Toque”. Formó parte del grupo “Rastro Interior” durante los años 1996 a 2002. Con quien grabó el CD “El Juego” en el año 1997 y lo presentó en distintas ciudades de Argentina y de España. En 2010 grabó “Fogo”, un disco de composiciones propias para piano solo, editado por el sello Shagrada Medra (coordinado por el pianista Carlos Aguirre).





En 2023 grabó “Colibrí", un disco en formato de Trío junto al bajista Joaquín Corso y al baterista Fernando Caballero que también fue editado en el Sello Shagrada Medra. Con este Trío se presentó en el Festival Internacional de Jazz de Córdoba 2024.



La música de Rolo Rossi está impregnada de su formación clásica, como así también de la improvisación del jazz y de las rítmicas folclóricas y latinoamericanas, sin embargo, las composiciones no se encuadran en ninguno de estos estilos sino que posen un carácter propio y una sonoridad intimista.

Sobre “Teclas”

El programa televisivo se emite los viernes a las 20.00 por la pantalla de Canal 10 y las redes de SRT Media.El envío propone conciertos íntimos con artistas de Córdoba y de otras provincias, sin restricciones de género musical. Cada emisión cuenta con una duración de 30 minutos e incluye actuaciones en vivo y reversiones de temas propios adaptados al piano.

El ciclo también apunta a generar material audiovisual para la promoción de la música local y reunir en un canal online que facilite el acceso a un amplio repertorio de artistas. “Teclas” cuenta con la colaboración de Miguel Puch, reconocido afinador de pianos en el plano nacional. Además contará con el apoyo de músicos de otras provincias.

Mirá toda la programación de “Teclas”:



-31/10/25: Rodolfo (Rolo) Rossi

-07/11/25: Mingui Ingaramo

-14/11/25: Ana Robles

-21/11/25: Germán Nager

-28/11/25: Candelaria Zamar

-05/12/25: Fer Rivarola

-12/12/25: Esteban Ochoa

-19/12/25: Clara Presta

-26/12/25: Jorge Martínez

-02/01/26: Lucre Ortiz

-09/01/26: Enrico Barbizi

-16/01/26: Kai

-23/01/26: Andrés Coppa

-30/01/26: Leandro Murat

Para verlo:

Teclas se transmite por Canal 10 y las plataformas digitales de SRT Media:

Instagram @teclas.10

YouTube @teclas.10.



La señal de televisión abierta de Canal 10 también se puede ver vía streaming a través de cba24n.com.ar, YouTube Canal 10 Córdoba y el canal 30.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA).