"No, no lo olvido no"

Hoy Rodrigo Bueno, el Potro, hubiera cumplido 49 años y de poco sirve especular con qué hubiera sucedido con su exitosa y meteórica carrera si no hubiera muerte en ese terrible accidente automovilístico.

Lo que nos quedó fueron sus canciones, algunas devenidas en himnos, y no encontramos mejor forma de celebrarlo que con ellas. En versiones propias y ajenas, hacemos el repaso:

Soy Cordobés, en el Luna Park

Me extrañarás, por su hermano Ulises en el Luna Park

La Mano de Dios: el día que Rodrigo le cantó a Maradona en Cuba:

Como le digo, por La Beriso y Rodrigo: esta versión de la banda porteña llega años después de la muerte del cantante, pero trae el recuerdo de manera notable.

Amor Clasificado, de Rodrigo Bueno junto a Andrés Calamaro. Esta perlita une a dos de las voces más representativas de la música del país.

Soy Cordobés sonaría así si Carlos Vives le pusiera su voz y su tonalidad colombiana