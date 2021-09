Este martes 7 de setiembre se cumplirán 25 años de la muerte de Gilda, Myriam Alejandra Bianchi, exitosa cantante de música tropical fallecida en esa fecha de 1996 cuando disfrutaba el éxito pleno.

La dirección musical está a cargo de Lito Vitale quien compagina los que fueron sucesos de la cantante de cumbia interpretados por: Soledad Pastorutti, Brenda Aníscar, Natalie Pérez, Chita, Zoe Gotusso, Emme, An Spil, India Marte, Feli Colina y Rocío Igarzábal.

Títulos exitosos como: No me arrepiento de este amor, Fuiste, Corazón valiente, Se me ha perdido un corazón y No es mi despedida son recreeados en el trabajo titulado: Gilda 25 años.

El material estará disponible con nueve temas en las distintas plataformas musicales y se lanzarán los videos correspondientes.

Te puede interesar este adelanto del tributo

George Manta, conocido dibujante fue convocado para realizar la ilustración del disco.