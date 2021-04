"La magia de tu encanto", es el sucesor de “Forget me”, estrenado hace pocos días y también de su autoría. Ambos formarán parte, junto a otros dos estrenos del EP Epic, que será presentado oportunamente en los próximos meses.



Escuchalo aquí:

"En éste tema desarrollo una de las experiencias más trascendentes que vivo y he vivido… la comunicación en todas sus formas… En el amor de poder acercar las vivencias con los niños que tienen disminución auditiva o sordera bilateral, acompañada de mutismo, pude fusionar dos de mis profesiones (canto y fonoaudiologìa) en la posibilidad poética de vincular un milagro, desde la sensibilidad comunicacional y desde el corazón, para acercarnos en un mutuo entendimiento”, detalla Carina sobre su nueva creación.



Todos los temas pertenecen a Carina, y en ellos transmite su mensaje sobre el cuidado del planeta, la salud y las relaciones personales impregnando a su música y letra un cierto tinte ancestral. Para escuchar estos singles y los próximos, se recomienda utilizar auriculares de muy buena calidad, ya que está grabado en alta fidelidad.



Para interpretar sus canciones se utilizan instrumentos ancestrales de diferentes lugares del mundo. Pronto, el video de “La magia de tu encanto” estará disponible para disfrutar en el canal de youtube de Carina. Será una sorpresa por el contenido y la realización.



La cantante expresa sobre "Forget me": "He podido fusionar la ancestralidad con lo moderno, para llegar con el mensaje a distintas generaciones en el afán de que sea un eco en sus conciencias, en donde podamos abrazarnos por un bien común”.



Sobre Carina Ciceroni



Es cantante soprano de amplio registro, licenciada en fonoaudiología, y coach vocal, directora coral especializada en el área vocal, e intérprete solista de autores de todo el mundo en sus idiomas originales.

Ofrece un repertorio internacional preferentemente nórdico, abordando tanto la interpretación de temas de películas, como clásicos en sus idiomas originales, y obras propias en letras y música de su idioma natal.

Nacida en Mendoza y residente de la ciudad de Córdoba, ha participado de eventos relacionados a lo celta medieval, convocada para aperturas y cierres de espectáculos de distintas ciudades y realiza tanto conciertos de cámara como de gran envergadura en reconocidas salas, con ballet y actores, acercando climas ancestrales y del mundo de la fantasía celta. Justamente, la particularidad es que utiliza técnicas vocales como la voz finlandesa y la voz inglesa, en donde los tonos de la voz se acercan a la “voz blanca”, pura, que identifica este tipo de canto.



En su primer trabajo discográfico Ensueños, editado hace dos años, interpreta un repertorio variado de distintas partes del mundo. Abocada al cuidado de la naturaleza, como característica personal y artística, fusiona ritmos y estilos, generando climas y melodías inéditas, para transmitir valores de conciencia.