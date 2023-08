El “Mandamás” tuvo que ser internado a raíz de un malestar mientras almorzaba junto a su familia, el miércoles pasado.



Su hijo Carli Jiménez, contó a los medios: “Mi padre sintió un mareo. No se desmayó en ningún momento, vino caminando y sintió un hormigueo en la cara". Fueron al Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y describió: "Es un chequeo médico. Muy probablemente sea una arteria tapada”.



Este jueves, nuevamente en diálogo con los medios, Carli llevó alivio a los seguidores de La Mona: “Hoy o mañana le dan el alta” y confirmó que el artista “Sufrió la obstrucción de una arteria”. Carli también compartió una conversación que tuvo con su padre: “Me dijo: 'Ya estoy bien. Me quiero ir de acá a ensayar'”.



El hijo de Carlos Jiménez, también dijo que los médicos aún no tienen un diagnóstico preciso del episodio que sufrió La Mona: “No se puede decir que es un ACV… Los médico hablaron algo de isquémico… Hay una obstrucción, quizá por algo de colesterol. Hay que hacer un tratamiento, no quirúrgico”.



