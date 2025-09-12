El grupo de cuarteto La Barra se separa con tres shows de despedida en Córdoba. La noticia cayó como un balde de agua fría entre sus seguidores, pero no hay vuelta atrás en la disolución de la mítica banda cordobesa, con más de 30 años alegrando escenarios y bailes.

El grupo brindará tres conciertos de despedida los días 26, 27 y 29 de septiembre a las 23.00 en Quality Arena.

Carlos de Piano, bajista y fundador de La Barra, brindó una entrevista a Canal 10, donde cuenta cómo se está preparando para los shows de despedida de la banda.

“Llegó la hora de decir adiós, hasta siempre, porque vamos a quedar para siempre. Pero se cumple un ciclo, una etapa que fue muy hermosa y linda, pero llega al final”, expresa de Piano en diálogo con Canal 10.

“Estoy contento de estar bien, porque convengamos que hemos tenido una vida bastante agitada, con mucho laburo; dejamos un montón de cosas de lado para lograr lo que logramos. Y hoy creo que voy a estar bárbaro para poder disfrutar de todo lo conseguido”, cuenta Carlos.

Sobre cómo se imagina ese primer show de despedida, el artista expresa: “Estoy tratando de delegar algunas cosas para poder disfrutar de estas últimas tres noches… Yo disfruté la carrera. Voy a tratar de darle el último abrazo sobre el escenario a mis compañeros, a la gente que sé que va a estar, que estuvo aguantándonos durante muchos años. Algunos hace 31 años, otros un poco menos. Pero a toda esa gente, darles un abrazo y decirles que voy a andar por la calle, como siempre. Voy a ser el mismo, nada más que ya sin la posibilidad de que nos veamos en un baile. Yo arriba del escenario y ellos abajo. A lo mejor nos encontramos todos abajo en algún otro baile”.

Sobre su carrera, el músico comparte: “Yo, cuando empecé, tenía un sueño. Ese sueño se cumplió con creces y hace mucho ya que viene todo de regalo. Yo digo que es de regalo porque nunca pensé que iban a pasar las cosas que pasaron. Pero se logró todo. Se logró todo lo que nos propusimos. Y lo que yo me propuse y no pude hacer porque no tenía el consenso dentro del grupo, fue porque tenía que ser así. Entonces me doy por satisfecho con la carrera. Y, como les dije a un montón de amigos, tranquilos: es lo mejor que nos puede pasar como grupo. Nos van a recordar por mucho tiempo como el grupo que siempre estuvo allá arriba”.

Mirá la entrevista a Carlos de Piano en Canal 10: