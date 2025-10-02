Como todos los jueves, las salas de Cinemacenter Rivera Indarte renuevan su cartelera. Llegan películas de animación, ciencia ficción, drama y terror. Además, conoce los descuentos en las entradas que llegan con la gran Fiesta del Cine, en todo el país.



Entre los filmes que se podrán ver, está el estreno de Miss Carbón, basada en una historia real de superación, dirigida por Agustina Macri. La película está protagonizada por Lux Pascal, la actriz chilena-estadounidense, hermana del actor Pedro Pascal.

Las películas que se estrenan en Cinemacenter Córdoba, desde este jueves son: Animales peligrosos, Los Extraños 2, Miss Carbón, Avatar: El camino del agua (reestreno), NE ZHA 2: El renacer del alma, Dibujos imaginarios.

Siguen en la cartelera: La casa de muñecas de Gabby: la película, Una batalla tras otra, Belén, Toy Story 30 Aniversario, El Conjuro 4: últimos ritos, Mascotas al rescate, Homo Argentum.

Llega la Fiesta del Cine

Las salas de Cinemacenter Rivera se suman a los descuentos en entradas para ver películas a solo $4000.

Mirá los estrenos de cine que ya están disponibles:

Animales peligrosos

Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

Dirección: Sean Byrne​. Con Hassie Harrison, Josh Heuston, Jai Courtney

Los Extraños 2

Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya, sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Dirección: Renny Harlin. Con Madelaine Petsch, Gabriel Basso.

Avatar: El camino del agua

Reestreno. Segunda entrega de la saga Avatar de James Cameron. De regreso en la luna Pandora, donde viven las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na'vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y en esta entrega nos presentaría a los hijos de Jake Sully y Neytiri.

Dirección: James Cameron. Con Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet.

Miss Carbón

Inspirada en hechos reales, el film retrata una historia de superación sobre la pasión y esos sueños que no entienden de géneros. Carlita logró ser la primera mujer minera en un pueblo donde las mujeres tenían prohibida la entrada a la fuente principal de ingresos de la región: la mina de carbón. Una superstición consideraba que las mujeres eran amenaza de derrumbe y el trabajo minero se les reservaba a los hombres. Carlita, como mujer trans, logró ingresar en la mina rompiendo el sistema desde dentro y prendiendo la chispa de una revolución.



Dierección: Agustina Macri. Con Lux Pascal, Paco León, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Gabriel Pastor.

NE ZHA 2: El renacer del alma

Después de desafiar su destino y resurgir como un héroe improbable, Ne Zha regresa a la pantalla en una aventura aún más épica. En Ne Zha 2, el joven espíritu mitológico debe enfrentar nuevos peligros que amenazan no solo su mundo, sino también su identidad. Conflictos internos y dilemas morales marcan su travesía, que alterna entre batallas colosales y momentos íntimos de profunda emoción. Enfrentando a enemigos antiguos y a nuevos aliados, Ne Zha deberá lidiar con el peso de sus decisiones y redescubrir su papel en el delicado equilibrio entre dioses y humanos. Esta secuela profundiza en el universo mitológico chino con una narrativa visualmente deslumbrante, emocionalmente conmovedora y técnicamente ambiciosa.

Dirección: Yu Yang.

Dibujos imaginarios

Todavía conmocionado por la pérdida inesperada de su esposa, un padre soltero navega en territorio desconocido cuando los dibujos cómicamente oscuros y garabateados de su hija comienzan a cobrar vida y causan estragos en su pequeño pueblo.

Dirección: Seth Worley. Con Tony Hale, D'Arcy Carden, Kue Lawrence.