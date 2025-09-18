Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA presenta este fin de semana títulos internacionales de variada temática.

Detalle de películas y horarios:

Sábado 20/09 y domingo 21/09 a las 17.00 hs La luz que imaginamos — 19.00 hs La luz que imaginamos — 21.00 hs El cuadro robado.

Entradas: 4.000 pesos (general) y 3.000 pesos para estudiantes y jubilados.

A continuación, las sinopsis de las películas en cartel:

“La luz que imaginamos”

India, año 2024, duración 118 minutos. Dirección: Payal Kapadia. Guion: Payal Kapadia. Reparto: Kani, Divya Prabha, Hridhu Haroon.

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, que trabaja en Alemania. Su compañera de piso, Anu, más joven, intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten.

Bella y melancólica, la película tiene como protagonistas a tres mujeres de diferentes edades, con el trasfondo de un cuarto personaje tan importante como ellas: Mumbai.

“El cuadro robado”

Francia, año 2024, duración 91 minutos. Dirección: Pascal Bonitzer. Guion: Pascal Bonitzer. Reparto: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi. Música: Alexei Aigui. Fotografía: Pierre Milon.

André Masson, subastador de la famosa casa de subastas Scottie’s, recibe un día una carta según la cual se había descubierto en Mulhouse, en casa de un joven trabajador, un cuadro de Egon Schiele. Muy escéptico, acude allí y tiene que afrontar los hechos: la obra es auténtica, una obra maestra desaparecida desde 1939, saqueada por los nazis. André ve este descubrimiento como el pináculo de su carrera, pero también es el comienzo de una pelea que podría ponerla en peligro. Afortunadamente, contará con la ayuda de su exesposa y colega Bertina, y de su caprichosa becaria Aurore...