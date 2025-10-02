La potencia del rock argentino tendrá un lugar de privilegio en uno de los eventos más esperados del año: Catupecu Machu fue confirmada como banda soporte de los conciertos de Guns N’ Roses en el estadio de Huracán, que se realizarán el 17 y 18 de octubre en el marco de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Con más de tres décadas de trayectoria y una historia marcada por la experimentación sonora que los llevó a transitar desde el rock y el metal hasta la electrónica, el grupo liderado por Fernando Ruiz Díaz, acompañado por Charlie Noguera en bajo y Nicolás “El Vikingo” Meardi en batería, se subirá al escenario antes de la mítica banda estadounidense encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan.



La confirmación llega en un gran momento para Catupecu Machu, que recientemente tuvo presentaciones destacadas en el Festival Tribus en Santa Fe y en el Festival Cordillera en Colombia, reafirmando su vigencia y conexión con distintas generaciones de fanáticos. Además, el trío anunció que regresará en diciembre a La Plata, ciudad en la que no se presentaba desde hace más de diez años.



Por el lado de los Guns N’ Roses, su primera fecha en Argentina agotó entradas en apenas dos horas, lo que obligó a la productora a sumar un segundo show para el 18 de octubre. Los tickets para esa jornada se encuentran a la venta a través de allaccess.com.ar, con opciones de pago en hasta seis cuotas sin interés para clientes VISA Banco Nación.

De esta manera, la esperada visita de los Guns a Buenos Aires no solo trae el rock internacional de una de las bandas más legendarias del planeta, sino también el sello argentino de Catupecu Machu, que tendrá la oportunidad de abrir ambos conciertos y encender la previa de dos noches históricas para la música en el país.

Mirá los precios de las entradas para los Guns N' Roses en Argentina

Campo General + Acceso a Cabecera Luna: $95.000 + service charge



Campo Delantero: $195.000 + service charge



Tribuna Alcorta: $240.000 + service charge



Tribuna Mirave: $240.000 + service charge