“Un regalo de la vida” así califica Chabela Kreimer este videoclip que filmó con un joven equipo entusiasta y estrenó hace apenas unos días en la plataforma YouTube.

La filmación la hizo en su propia casa, por idea de Matías Platté, quien luego lo compaginó y editó.

Y se muestra feliz y agradecida con La Pregot Sexteto, un talentoso grupo de músico integrado por:

Piano: Daniela Ojeda; Contrabajo: Julio Mattio; Bandoneón: Gaspar Tatián; Bandoneón: Felipe Etkin Violín: Clara Murúa; Violín: Mauricio Pregot.

Además contó con la coloaboración artística de Claudio González y la mezcla y mastering que aportó Fernando Filip.

La canción elegida es una postal de época con la firma de la gran María Elena Walsh que la incluyó en su disco “Juguemos en el mundo”, del año 1968.

El dato:

En 1968, el peronismo seguía estando proscrito, una situación que había comenzado más de una década atrás. Por esta razón, en el potente tango "El 45", María Elena menciona a Perón como "el que te dije". El propio Perón comentó sobre esta canción en una entrevista con Tomás Eloy Martínez durante su exilio en Madrid: "¿No ve que estoy prohibido? Incluso esta chica que canta me llama 'el que te dije'".

Escuchemos y veamos la versión genuina de la gran Chabela…

Para conocer más Chabela Kreimer

"Chabela", cuyo nombre completo es Isabel Alicia Kreimer, nació en Córdoba hace 84 años. Es abogada, una enamorada de la música, solidaria y muy comprometida.

Madre de tres hijos, abuela de cinco nietos, judía, ha grabado incluso un interesante disco en español e idish “Libe Milonguita” en el que nos hace escuchar nuestra música, proyectada hacia otros horizontes culturales.

“Dicen que los judíos tienen una lágrima entre la voz y lo que decimos. Hay una lágrima de diáspora, de mucha tragedia”, expresó Chabela. Sostiene que ser judía y tanguera es una hermosa desventaja", así expresó en un reportaje a Info Colectividades.

Actualmente, es miembro de la filial Córdoba de la Academia Nacional del Tango y conduce el programa de radio “De Academia”, que se transmite por Radio UTN Córdoba en la frecuencia 94.3 FM, los domingos de 11 a 13 hs, donde se destaca hablando de su pasión, el tango, junto a su compañero "el flaco" José Fernández.

Además, participó como editora de la revista "Reportaje a la cultura" y fue fundadora de la editorial "Molinos de viento" durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia.

Distinción

El 23 de junio de 2022, durante la Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Córdoba del período 2022, se aprobó el proyecto 10037/C/22 que reconoce la trayectoria de Isabel “Chabela” Kreimer y destaca su contribución cultural a la ciudad. Esta iniciativa fue propuesta por la concejala Valeria Bustamante.

Durante este reconocimiento, el entonces viceintendente y hoy intendente de la ciudad Daniel Passerini, destacó a Chabela como una voz imprescindible del arrabal en Córdoba y por ser una referente artística que enriquece nuestra ciudad.

Ayer y hoy

Su vínculo con la música comenzó en la infancia. A los 7 años ya interpretaba tangos con letras muy complejas, siempre bajo la atenta mirada y oído de su madre, Milka, quien la guiaba en sus primeras vocalizaciones.

Milka, aunque no era cantante profesional, era una gran intérprete y cantó diversos estilos hasta los 92 años.

“Me muero sufriendo al cantar tango; me muero porque entiendo los temas, me gusta el humor, me gusta la filosofía de vida del tango, el tango lo dijo todo, no dio vuelta la cara; miró la situación social. El día que se haga una historia correcta de la Argentina habrá autores de tango que aportaron mucho”, expresó Chabela.

De su abuela aprendió a cantar en "ídish", el idioma de los judíos de la diáspora. Sus abuelos llegaron a Argentina siendo muy jóvenes y se casaron en Entre Ríos. Su padre era un gaucho judío argentino. Ya consolidada en su carrera artística, se dio cuenta de que le interesaban las canciones en "ídish" y comenzó a cantarlas también en ese idioma, lo cual quedó registrado en su último trabajo discográfico: "Libe Milonguita".

“Me siento muy responsable cuando difundo la cultura ídish. Trato de recopilar muchos datos y decir verdades, tanto cuando hago el programa de radio como cuando difundo aspectos de la colectividad. En ambas cosas, es hacerlo bien y de verdad”, agregó.

(Fuente: Info Colectividades, un mundo sin fronteras)