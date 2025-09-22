Charla abierta | Paisaje en diálogo

La Sala de Arte del Colegio de Escribanos de Córdoba invita a un encuentro especial con el profesor Jorge Torres, cuyos paisajes habitan hoy nuestro espacio.

La propuesta se enriquece con la reflexión sobre una pintura de paisaje de José Cárrega Núñez, de la década del 60, generando un puente entre tradición y contemporaneidad en relación con el paisaje.

Con la participación de Antonia de la Torre y Mariano Castañeda.

La charla en la Sala de Arte del Colegio de Escribanos de Córdoba es el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 11:30 hs.

Entrada libre y gratuita.

