Al cumplirse 30 años de la caída del gobernador Eduardo César Angeloz, se re-estrena en copia restaurada, “el único documental cordobés que condensa la lucha obrera y estudiantil de 1995”, afirman sus organizadores.



“Entre Gallos y Medianoche”, es un documental colectivo producido por la Casa de los Trabajadores, el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (Si.P.O.S.) y el Cine Club La Quimera, que se reestrena en la Sala del Cineclub, con entrada libre y salida a la gorra consciente, en el Cineclub ubicado en Avda. Colón 1559, espacio recuperado por la lucha barrial.



Luego de la proyección se realizará un conversatorio con la participación de Myriam Vélez, Ilda Bustos, Luis Bazán y Juan José Gorasurreta.



El documental trata sobre los hechos sucedidos entre mayo, junio y julio de 1995. Cuenta historias pequeñas de vida, hechos, accidentes, y humillaciones entre los tantos episodios que registra el país que ameritarían “un filme largo que los contenga en clave, crítica y realista, con el solo y exigente llamado de la veracidad como eje estructural de un discurso que, por urgente, quizá todavía no pueda elaborar dramáticamente lo que nos ocurre”, expresaba el cineasta Juan Carlos Arch, en 1995, un referente indiscutido del Cine Club de Santa Fe.



"Entre Gallos y Medianoche, toma esa urgencia con responsabilidad, la convierte en llamado, grito, testimonio. Es un filme que está hecho en nombre de lo útil y cierto, que no desaprovecha imágenes, vengan de donde vengan, que las crea cuando faltan extrayéndolas de ese mismo material que, mostrado en canales televisivos, quizá no registre el entramado ideológico y sensible que aquí se percibe", expresa Arch.



La actividad es organizada por la Casa de los Trabajadores, el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (SI.P.O.S.), el Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO), Unión Obrera Gráfica, Invicines Rodante, Cine Club La Quimera, ATE Córdoba y Cineclub 9 Reinas.



El grupo realizador del documental está integrado por María de los Ángeles Aguilar, Andrea Costa, Gabriel Genri, Enrique González, Juan José Gorasurreta, Ulises Oliva y Fernando Vélez.