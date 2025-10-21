Charla y masterclass con los guitarristas mexicanos Freddy Pérez Rendón y Atanacio López en Córdoba

La Facultad de Arte y Diseño de la UPC, junto al Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón, invitan a participar de la charla de los guitarristas mexicanos Freddy Pérez Rendón y Atanacio López, ganadores del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Córdoba 2024, que se presentan en el Conservatorio Félix T. Garzón para brindar su experiencia en la vida musical.

Programa:

Charla: "La educación musical en México", el martes 21 de octubre de 16 a 18 h.

Clase magistral: a cargo de Jorge Atanacio López y Freddy Pérez Rendón, 22 y 23 de octubre de 2025, de 20 a 22 h.

Se realizarán en el Auditorio Trigueros del Conservatorio Félix T. Garzón, destinados a músicos, docentes, estudiantes y público en general.

Organizan: Facultad de Arte y Diseño, UPC; Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón; Prof. Carlos Santi.

Para consultas: carlos.santi@upc.edu.ar / vicedireccion.conservatorio.fad@upc.edu.ar

Gran concierto Gala de Premiación:

Como cierre de estas jornadas, el sábado 25 de octubre se llevará a cabo la IV Entrega de Premios del Festival Internacional de Guitarra Clásica Córdoba 2024.

En el Aula Magna de la FCEFyN, Vélez Sarsfield 299, a las 20 h, con entrada libre y gratuita.

Actuarán la Camerata LIM, integrada por estudiantes y docentes de la Licenciatura en Interpretación Musical, dirigida por el Maestro Fabricio Rovasio.

Como solistas se destacan en guitarra los maestros Jorge Atanacio López y Freddy Pérez Rendón, ambos de México, y Carlos Eugenio Santi.

Interpretarán obras de Simone Iannarelli, Antonio Vivaldi, Federico Moreno Torroba, Peter Warlock y Agustín Lara.