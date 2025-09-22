El mundo de la música vuelve a sorprenderse con una unión que parecía imposible pero que hoy es realidad: Charly García y Sting presentarán juntos In The City, una canción que promete convertirse en un hito para el rock internacional.



El esperado lanzamiento está confirmado para el 9 de octubre, luego de que la fecha se corriera del 3 al 18 y finalmente quedara fijada para ese día.

MIRÁ: Anuncio histórico: Charly García y Sting editarán un vinilo exclusivo





El anuncio se hizo a través de un breve tráiler en formato vertical, donde se puede ver a los dos músicos recorriendo sus ciudades: Charly en un taxi clásico por las calles de Buenos Aires y Sting en Nueva York. El video, titulado In The City, Charly García & Sting, despertó un gran revuelo entre los fanáticos de ambos artistas, que rápidamente colmaron las redes con mensajes de admiración y entusiasmo.

Aunque aún no se confirmó oficialmente, trascendió que se trataría de una reversión de “In The City That Never Sleeps”, tema incluido en Kill Gil, el álbum que Charly publicó en 2010 y que tuvo una compleja historia de grabación, filtraciones y ediciones. Incluso se especula con la posibilidad de que la canción también se publique en formato vinilo como sencillo.

El vínculo entre Charly García y Sting no es nuevo: su relación comenzó en 1988, cuando el ex líder de The Police visitó Argentina como parte de la gira de Amnistía Internacional “¡Derechos humanos ya!”. En aquel histórico show en River Plate y en Mendoza, ambos compartieron escenario junto a otros grandes artistas internacionales. Sting, además, sorprendió en esas presentaciones con una emotiva versión en español de They Dance Alone, acompañado por las Madres de Plaza de Mayo.



Desde entonces, pequeños gestos y reencuentros mantuvieron viva la amistad, que volvió a tomar fuerza en febrero de este año, cuando se cruzaron en el camarín del Movistar Arena antes de un concierto de Sting. Ahora, esa conexión se cristaliza en una colaboración musical que reúne a dos leyendas vivientes del rock.

Con frases cargadas de complicidad como el “I’m doing it my way” de Charly y el “Hermano” de Sting en las redes sociales, la expectativa por In The City sigue creciendo día a día. Lo cierto es que, a pocas semanas de su estreno, la canción ya se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del año.