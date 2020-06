Ciclo “OTOÑO EN LA QUIMERA II” . Temporada 40

Funciones por streaming en nuestro blog www.laquimera.wordpress.com

Este jueves a las 20.30 hs. tendremos como invitada especial a Paola Buontempo, tanto en su rol como directora pasando su película “Las Fuerzas”, como así también el de programadora, con el cual nos sentimos especialmente hermanados como cineclub.

“Las Fuerzas” encuentra, con su mirada en detalle al microcosmos del mundo de la preparación de los jockeys para las carreras de caballo, un punto de unión del propio cuerpo del humano con el del caballo, un pequeño lugar en esos constantes movimientos de entrenamiento, donde las fronteras con el animal se complejizan.

Junto a su película, Paola programó una selección de cortometrajes que siguen poniendo en escena estos vínculos entre el humano y el animal, relación que también se hace presente en cómo justamente como se ve al animal a través del ojo de la cámara. El sacrificio de un viejo caballo o un perro sometido a un juicio frente a la corte, son algunos de los elementos que componen esta pequeña fauna cinematográfica.

PROGRAMA Jueves 18 de junio -

20:30h LAS FUERZAS, de Paola Buontempo Argentina – 2018 – 18 min

Esta película registra el aprendizaje de un grupo de jockeys. Bajo una lógica escolar, con métodos y evaluaciones, la materia a modelar es el cuerpo. Un cuerpo que se complementa con otro, un cuerpo pequeño que no debe crecer, de una fragilidad latente, siempre a punto de quebrarse.

Programa de cortometrajes

01 - The Horse (Charles Burnett, 1973) 14 min

02 - Killer-Dog (Jacques Tourneur, 1936) 10 min

03 - Rat Life and diet in North America (Joyce Wieland, 1968) 16 min

04 - The Vampire (Jean Pailenvé, 1945) 9 min

05 - Carousel: Animal Opera (Joseph Cornell, 1938) 6 min

06 - Miss Dundee and Her Performing Dogs (Alice Guy Blanche, 1902) 3 min

07 - The Mongreloid (George Kuchar, 1990) 10 min 08 - Hommage à Zgougou (Agnès Varda) 2 min 09 - An owl is an owl is an owl (Chris Marker) 3 min