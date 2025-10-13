Cultura de Extensión invita a la Edición XXI del Ciclo de Cine Europeo en Argentina, Miradas que nos acercan, historias que nos transforman, los días jueves 23 y viernes 24 de octubre a las 19 h en el Auditorio del Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314).

Entrada libre y gratuita.

La XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE) invita a emprender un viaje por relatos contemporáneos que nos interpelan y conectan.

Con una selección diversa de películas provenientes de 17 países de la Unión Europea, la programación 2025 tiende puentes entre culturas, generaciones y formas de ver el mundo. Desde historias íntimas hasta miradas sociales, el ECE reafirma su compromiso con los valores fundamentales de la UE, ofreciendo un espacio de encuentro entre culturas, historias y públicos a lo largo y ancho de todo el país.

En el marco de la XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), el jueves 23 y el viernes 24 de octubre se proyectarán las películas “La última carrera”, de República Checa; y “Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica”, de Suecia.

Este año, gracias a una nueva colaboración con este encuentro cinéfilo que reúne un sinnúmero de películas, se estrenan en nuestra ciudad dos filmes fascinantes que reflejan el afán de la humanidad por la aventura, la épica y la trascendencia. La película checa tiene como escenario las desafiantes y nevadas montañas gigantes, en las que el paisaje exterior se convierte en una metáfora del alma; y la película sueca refleja nuestra especial obsesión por registrar imágenes y grabarlo todo, un afán tan atractivo como peligroso.

¡Imposible perdérselas!

Programación

- Jueves 23/10 19 hs. - The Last Race (Poslední závod) / República Checa 2022 / Dir. Tomáš Hodan

- Viernes 24/10 19 hs. - And the King Said, What a Fantastic Machine / Suecia 2023 / Dir. Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck

Sobre las películas

La última carrera (Poslední závod) — Tomáš Hodan / República Checa / 102' / Drama / 2022 / +13

Sinopsis: En marzo de 1913, durante una carrera de esquí en los Montes de los Gigantes, una tormenta de nieve transforma la competencia en una lucha por la vida. Bohumil Hanč, el esquiador checo más célebre de su tiempo, queda solo en la pista. Emerich Rath, atleta alemán, y su amigo Vrbata desafían el clima extremo para ayudarlo. Basada en hechos reales, The Last Race relata una historia de coraje, amistad y solidaridad en un contexto marcado por tensiones nacionales.

Dirección y guion: Tomáš Hodan. Elenco: Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Judit Bárdos, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský.

Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica (And the King Said, What a Fantastic Machine) — Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck / Suecia / 85' / Documental / 2023 / +16

Sinopsis: Desde la primera cámara hasta los 45.000 millones de cámaras que hay en todo el mundo hoy, los cineastas y sociólogos visuales amplían su lente para exponer tanto la obsesión de la humanidad por la imagen como las consecuencias sociales que se avecinan.

Créditos — dirección, guion, producción y fotografía: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. Edición: Mikel Cee Karlson, Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck. Sonido: Anne Gry Friis Kristiansen. Música (supervisión): Li Stanley & Rasmud Thord.

Sobre el Encuentro de Cine Europeo, más info en www.cineueargentina.com