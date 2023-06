En la segunda semana de mayo, se presentan numerosas actividades culturales para todos los gustos.



La Agencia Córdoba Cultura, exhibe una grilla de programación que incluye espectáculos de cine, charlas a pie de obra, teatro, música y talleres, entre muchas actividades más.

Agendá tus favoritos:

Sábado 13

A las 11. Taller de Dibujo y pintura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Destinado a un público adulto, durante el mes de mayo y junio se realiza este taller que tiene como objetivo adquirir destrezas y habilidades motrices en el manejo de nuevas técnicas e incorporar materiales propios del lenguaje del dibujo y de la pintura experimental.

Dictado por la Profesora Maria Esther Fulginiti. Cuota mensual. Informe e inscripciones: 3548-606691.

A las 17. Teatro independiente: El Viaje de Catalina (de Muttis Contenidos). Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Catalina es una niña muy audaz y decidida que está por emprender una gran aventura en bote hacia la ciudad de Roma, zarpando desde un río que está cerca de su casa…el Río Suquía. Deberá atravesar lagunas, pantanos, mares, océanos, y enfrentar a piratas, monstruos y bestias… En esta increíble aventura se sumará su tía más amada. Juntas descubrirán que los malos hábitos de las personas dejan consecuencias en nuestro planeta y sus recursos. Este viaje le mostrará a Catalina que el ambiente está en peligro, es hora de cambiar para generar el menor impacto posible en nuestros recursos y una vida con hábitos que sean sustentables y sostenibles. ¿Quiénes son los piratas? Al final… “todos los caminos conducen a Roma”.



Repite domingo 14 a las 17. Entrada general $1.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20 y 21. Astral, música a ciegas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Una experiencia musical, sensorial e inmersiva que presenta los mejores discos de la historia en total oscuridad y sonido envolvente de alta definición (evento para mayores de 16 años). En la oportunidad se podrá disfrutar del disco A Night at the Opera de Queen y a las 21, Currents de Tame Impala. Es una experiencia libre de teléfonos celulares, por lo cual su uso no está permitido durante la escucha. Entrada general $1.500 disponible en autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo en boletería del CCC.

A las 21. Nito Mestre: 50 años de vida – Sinfónico. “Mi vida en canciones” Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Luego de marcar un hito histórico con Sui Géneris, en la emblemática sociedad con Charly García, el cantautor Nito Mestre continuó su carrera explorando la composición y la escritura, a lo largo de once discos grabados.

Entradas en venta desde $3.000 pesos en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función 17 a 20.

Domingo 14

A las 17. Música en el Paseo. Paseo del Buen Pastor – Espacios Verdes – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del Ciclo Música en el Paseo, se presenta el “Coral de los patios” y “Coral Surcanta” dirigido por Daniel Chato Díaz y el “Coro de Egresados y Amigos del ESCMB” bajo la dirección de Enrique Roiter. Durante los meses de Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participarán de esta actividad que se realiza un fin de semana al mes en la Capilla. Para participar deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com.

A las 19. Crear y hacer. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El área de Danza Contemporánea organiza “Crear y hacer. Música y danza en clave de improvisación”, con Diego Clark, multiinstrumentista y compositor-, junto Germán Massimino (popping), Laura Fonseca (Contemporánea), Brenda Vera (Ballet), Lucas Martín Moreno (Folclore) y Adriana Laplaca (Tango).



Entradas en venta desde $500 pesos en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función 17 a 20.