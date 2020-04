Cumple 62 años: 28 de Abril de 1958, nace Roberto Jesús Cantos, en Santiago del estero. Músico guitarrista, cantante y compositor.

Realizó estudios universitarios, habiendo egresado con el título de Médico, pero la música estuvo desde niño en su interior y afloró con voz de barítono acompañada por la guitarra.

En 1985 se hallaba viviendo en Córdoba, cuando con su amigo Julio Paz deciden conformar el “Dúo Coplanacu”, este nombre surge de la unión de la palabra “copla” (castellano) con la palabra “nacu” (quichua, que significa encuentro o comunicación), lo cual se traduce como “encuentro con la copla. Desde entonces su carrera musical quedó ligada al dúo. En 2000 ganan el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Un hermoso recital...

DUO COPLANACU. CHACARERAS, GATOS Y ESCONDIDOS EN EL CTRO. CULTURAL NESTOR KIRCHNER 2015 (sin pausas)

El 28 de abril de 1995, la Selección Argentina consigue su segundo Mundial Sub 20 en Qatar. El equipo dirigido por José Pekerman derrotó 2-0 a Brasil en la final, con goles de Leo Biagini y “Panchito” Guerrero. En ese equipo brillaron Juan Pablo Sorín y Ariel “Cañito” Ibagaza.

Argentina Campeón Mundial Sub 20 1995: Pekerman se lleva su primera Copa en una final soñada

Cumple 82 años: Jorge D’Elía nació en La Plata, Buenos Aires, Argentina el 28 de abril de 1938) es un actor argentino. Es padre del actor Federico D'Elía y tiene otros cinco hijos más, dos fallecidos. Escritor, dramaturgo.

Estrenó 11 obras teatrales de su autoría. Mención Especial de Argentores por "No dejes de venir a visitarnos". Trabajó en numerosas obras teatrales y televisivas.

¿Qué reconoce Jorge D'Elía en sus hijos? - Padres e Hijos

1921: en La Habana, el ajedrecista cubano José Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de ajedrez al vencer al alemán Emanuel Lasker.

Capablanca Sacrificó su DAMA! CAPABLANCA VS LASKER MUNDIAL DE AJEDREZ DE 1921 ESPECTACULAR

Osvaldo Civile nació en Caseros, Buenos Aires el 21 de octubre de 1958 y murió en Sáenz Peña, Buenos Aires el 28 de abril de 1999, fue un guitarrista argentino de thrash metal y heavy metal, conocido por haber sido el guitarrista de la formación clásica de la pionera banda V8 y por haber fundado Horcas.

Poco después de la grabación de Eternos, su último disco, Osvaldo Civile fue encontrado muerto con un disparo en el pecho efectuado con su propio revólver el 28 de abril de 1999. La causa está oficialmente caratulada como «muerte dudosa», no hay evidencias como para confirmar el suicidio y hay quienes dicen que fue asesinado.

Osvaldo Civile

Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia de COVID-19. El objetivo es estimular el diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo aprovecha este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud en el trabajo (SST)

Presentatión para el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 2020 COVID 19

2008: Madonna lanza su undécimo álbum de estudio Hard Candy.

El Sticky & Sweet Tour fue la octava gira musical de conciertos de la cantante estadounidense Madonna realizada durante los años 2008 y 2009 para promocionarlo. El espectáculo recorrió Europa, América, Asia y Medio Oriente.

Madonna - Candy Shop [Sticky & Sweet Tour] HD

Cumple 80 años: Raúl Parentella, más conocido como El Maestruli nacido en General Pico el 28 de abril de 1940, es un pianista, arreglador y compositor argentino. Raúl Parentella ha trabajado como arreglador y pianista de las principales figuras de Argentina y el mundo tales como Julio Iglesias, Sandro, Palito Ortega, Mercedes Sosa, Susana Giménez, etc. Su principal influencia fue Aquiles Roggero.

Desde 1978 hasta 1995 fue el realizador exclusivo de toda la música publicitaria de Coca Cola. Además produjo muchos singles y bandas de sonido para marcas como Peugeot, Terrabusi y muchas otras compañías de primer nivel. Fue director musical de Canal 13 durante varios años, y desde 1992 al 2000 fue el pianista y Director Musical de Hola Susana, uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Cierra los ojos y juntos recordemos--Raúl Parentella--

Cumple 46 años: Penélope Cruz Sánchez nacida en Alcobendas, Madrid el 28 de abril de 1974,​ es una actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su filmografía incluye múltiples películas en lengua española y otros idiomas: inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado gran éxito en Europa y América, y han proporcionado a la actriz otros premios de carácter nacional e internacional: tres Premios Goya, el Premio BAFTA, el Premio David de Donatello y el Premio Donostia.

En 2006 fue la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en la película española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar; en esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el año 2009 se convirtió en la primera actriz española en conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen.

GRANDES INTERPRETACIONES ~ PENÉLOPE CRUZ ~ ¡NIÑATA DE MIERDA!

Cumple 39 años: Jessica Marie Alba nació en Pomona, California el 28 de abril de 1981, más conocida como Jessica Alba es una actriz estadounidense de cine y televisión. Comenzó sus apariciones para televisión y cine a los trece años en Camp Nowhere y The Secret World of Alex Mack en 1994. Alba saltó a la fama como actriz principal en la serie Dark Angel en 2000 hasta 2002. Luego apareció en películas como Honey, Sin City, Into the Blue, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer y Good Luck Chuck en 2007.

Ganó varios premios por sus actuaciones, incluyendo Actriz de elección de Teen Choice Awards y el Premio Saturn como mejor actriz en televisión, y una nominación al Globo de Oro por su papel en la serie Dark Angel. Aquí como La chica invisible en Los cuatro fantásticos.

Fantastic 4:Susan's get's stabbed! [Movie Clip | HD!]

