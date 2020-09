Nicolino Felipe Locche nació en Tunuyán, Mendoza el 2 de septiembre de 1939 y murió en Las Heras, Mendoza el 7 de septiembre de 2005, fue un boxeador argentino. Se consagró campeón mundial en la categoría peso superligero ante Takeshi Fuji, el 12 de diciembre de 1968, en Tokio, reteniendo el título hasta 1972.

Fue uno de los mejores boxeadores argentinos junto a Carlos Monzón, Pascual Pérez, Víctor Galíndez, Oscar Ringo Bonavena y Omar Narváez.

Nicolino Locche La Leyenda de El Intocable

1901: en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso «Habla en voz baja pero lleva contigo un gran garrote (big stick)»

Theodore Roosevelt (Español)

Cumple 54 años. Salma Hayek Jiménez nació en Coatzacoalcos, Veracruz, México el 2 de septiembre de 1966, conocida como Salma Hayek, es una actriz de cine, televisión y teatro mexicana así como una empresaria y productora.

Es una de las cuatro actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, junto a la brasileña Fernanda Montenegro (1998), la colombiana Catalina Sandino Moreno (2004) y su compatriota Yalitza Aparicio (2019).

Trailer de su película reciente estrenada en enero de 2020 "Socias en guerra".

Like a Boss - Salma Hayek (2020) Trailer Oficial Subtitulado HD

El 2 de septiembre de 1845 falleció en la ciudad de Cádiz el estadista y político Bernardino Rivadavia, primer argentino con el título de presidente. Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780.

Presidencia de Rivadavia

1945: a bordo del acorazado Misuri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué se rindió Japón en 1945?

Cada 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria nacional, por registros de la primer exportación de productos que se realizó desde el fondeadero del Riachuelo, que por el año 1587 hacía a las veces de puerto de Buenos Aires.

Día de la Industria

Cumple 56 años: Keanu Charles Reeves nació en Beirut; 2 de septiembre de 1964, es un actor y músico canadiense. Tiene entre su repertorio las comedias de la franquicia de Bill y Ted (1989–1991); los thrillers de acción Point Break (1991), Speed (1994) y la franquicia John Wick (2014–2019); el thriller psicológico El abogado del diablo (1997); el thriller sobrenatural Constantine (2005); y la trilogía de ciencia ficción y acción Matrix (1999-2003). También ha participado en películas dramáticas.

Keanu Reeves Finalmente Admite Lo Que Todos Ya Sospechábamos

El 2 de septiembre de 1973 falleció J. R. R. Tolkien, escritor británico, poeta, filólogo y profesor universitario, conocido principalmente por ser el autor de las obras clásicas de la alta fantasía El hobbit y El Señor de los Anillos.

Guía de Lectura de Tolkien y la Tierra Media

2018: un incendio en el Museo Nacional de Brasil, destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado alrededor de 200 años.

Brasil anuncia 10 millones de reales para reconstruir el museo tras incendio

Rubén Peucelle nació en Arribeños el 2 de septiembre​ de 1932​ y murió en Buenos Aires el 8 de septiembre de 2014, fue un luchador profesional argentino. Integró la troupe de Titanes en el ring en una época posterior a la original, cuando su personaje aún no formaba parte de ella. Retirado oficialmente de la lucha en la década de 1990, regresó al ámbito al convertirse en el mánager general de 100% Lucha entre 2006 y 2010.

Ruben Peucelle(El Ancho)-Titanes en el ring

William Everett Preston nació en Houston, Texas el 2 de septiembre de 1946 y murió en Scottsdale, Arizona, 6 de junio de 2006, más conocido como Billy Preston, fue un músico de soul estadounidense.

De forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, Preston colaboró con grandes nombres de la industria musical como The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, Jaguares, Quincy Jones, Richie Sambora, John Lennon y Red Hot Chili Peppers.

Billy Preston - My Sweet Lord (Live)

Cumple 34 años. Miguel "Migue" Granados nació en Rosario el 2 de septiembre de 1986, es un humorista, actor, músico y productor argentino. Es reconocido por su trabajo en Peligro: Sin codificar, Últimos Cartuchos, Resacados y ESPN Redes.

Su padre es el conocido humorista Pablo Granados. Actualmente conduce el exitoso programa radial Últimos Cartuchos junto a Martín Garabal, y también conduce el programa "ESPN playroom".

SUZY QIU Y GRAN COLUMNA SOBRE CULTURA TRANS MASCULINA

