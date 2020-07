15 de Julio de 1900 nace Enrique Domingo Cadícamo, en la Ciudad de Lujan, Provincia de Buenos Aires. Poeta y escritor argentino, autor de la letra de numerosos tangos.

Falleció el 3 de Diciembre de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires.

Obras: A mí no me hablen de penas – A quien le puede importar (con Mariano Mores) – Adiós Chantecler – Al mundo le falta un tornillo (con José María Aguilar) – Anclao en Paris (con Guillermo Barbieri) – Apología tanguera (con Rosita Quiroga), Pomas de jabón, etc.

Archivos O´Donnell T01 C25 Enrique Cadícamo

1864: Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.

Documental | Albert NOBEL y la DINAMITA

15 de Julio de 1927 nace Manuel Oscar Matus, en Mendoza. Guitarrista, compositor, cantor.

Al comenzar la década de 1960 fue uno de los fundadores del Movimiento del Nuevo Cancionero, junto a su esposa Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Tito Francia.

Estuvo casado entre 1957 y 1965 con Mercedes Sosa con quién tuvo un hijo, Fabián Matus. Produjo el primer álbun de la cantante. Murió a los 63 años.

Obras: Coplera del viento (con Armando Tejada Gómez) - El río y tu (con Armando Tejada Gómez) -El viento duende (con Armando Tejada Gómez) - La de los humildes (con Armando Tejada Gómez) etc.

Vivo en Argentina - A 50 años del Nuevo cancionero - 13-03-13 (1 de 7)

2010: en nuestro país, el gobierno de Cristina Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial. Durante los primeros 6 meses se registraron 1.100 parejas.

A 10 años recordamos aquel momento...

Visión Siete: La presidenta promulgó el matrimonio igualitario

Una de las primeras parejas en formalizarse...

10 años del matrimonio igualitario

15 de Julio de 1936 nace Prudencio Alberto Enrique "Chito" Zeballos, en Chilecito, Provincia de La Rioja. Cantante, guitarrista e intérprete folklórico, considerado uno de los más destacados de su provincia.

A comienzos de la década de 1960 formó el trío “Tres para el folklore”, junto con Lalo Homer y Luis Amaya, quienes establecieron un nuevo estándar en la forma de interpretar la guitarra en la música folklórica que fue seguido desde entonces. En la ciudad de Córdoba tuvo una famosa peña.

Entre las principales canciones de su repertorio se destacan Zamba de los mineros (Jaime Dávalos-Cuchi Leguizamón), donde se destacada su recitado de "Temor del sábado", Elegía a la Victoria Romero (Ramón Navarro-A. Ferrko), La zarateña (Atahualpa Yupanqui), Tonada para Manuel Rodríguez.

ZAMBA DE LOS MINEROS (Vídeo Oficial) - Chito Zeballos

Cumple 66 años: el 15 de julio de 1954 nació Mario Alberto Kempes, notable ex futbolista argentino. El “Matador” nació en Bell Ville, Córdoba, y fue pieza clave en el Mundial de 1978, donde fue goleador del torneo y autor de dos tantos ante Holanda en la final. En un reportaje reciente dijo "Yo tengo 65 años y seis bypass, me agarra un bichito de estos... y pues allá nos vamos. Hay que tener prudencia, respeto y cuidado: quedate en casa el tiempo que puedas".

Mario Kempes: su vida como goleador, técnico y comentarista

Cumple 75 años: el 15 de Julio de 1945 nace Víctor Hugo Godoy (su verdadero apellido es Mansilla), en la localidad de Luan Toro, Provincia de La Pampa. Músico, cantor y compositor. Mientras hacía el servicio militar lo llamaron para integrar el grupo "Los de Córdoba" y más tarde, en 1969, con Héctor Pacheco forma "Los 4 de Córdoba". Hoy sigue formando parte del grupo, se encarga de la faz comercial.

Obras: Aromas de Córdoba (con Héctor “Choya” Pacheco y Oscar Valles) – Camino a San Javier (con “Choya” Pacheco) – Criollo pampa (con “Choya” Pacheco) entre otras.

LOS 4 DE CÓRDOBA: VICTOR HUGO GODOY

2012: el cantante y rapero surcoreano PSY sube a su canal oficial de YouTube su nueva canción, Gangnam Style, que se convirtió en el vídeo más visto de YouTube con más de 2800 millones de reproducciones hasta el 10 de julio de 2017, cuando fue superada por See You Again, (canción de Wiz Khalifa junto con Charlie Puth que aparece al final de la película Rápido y furioso 7, en homenaje a Paul Walker), que alcanzó las 2900 millones de reproducciones.

PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V

Cada 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, buscando replantearse el tema de la gran cantidad de jóvenes desempleados.

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

Walter Bendix Schönflies Benjamin (pseudónimos: Benedix Schönflies, Detlef Holz) nació en Berlín, Imperio alemán el 15 de julio de 1892 y falleció en Portbou, España el 26 de septiembre de 1940, fue un filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán. Su pensamiento recoge elementos del Idealismo alemán o el Romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío (cábala) que le permiten hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el Marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la Escuela de Fráncfort.

#10cosas: Walter Benjamin, el pensador fragmentario y marginal - PUCP

Dame Jean Iris Murdoch, nació en Dublín, Irlanda el 15 de julio 1919 y murió en Oxford, Inglaterra el 8 de febrero 1999, fue una escritora y filósofa irlandesa, más conocida por sus novelas, en las que combina una rica caracterización con animados argumentos, incluyendo, por lo general, temas de índole moral o sexual. Iris publicó veinticinco novelas y otros trabajos sobre filosofía y drama hasta 1995, año en que comenzó a padecer los devastadores efectos del mal de Alzheimer, que al principio atribuyó a "bloqueo de escritor". Recomendamos ver Iris, una película de 2001 dirigida por Richard Eyre, basada en la novela homónima de John Bayley sobre la vida de esta escritora y filósofa, interpretada por Judi Dench, Kate Winslet, Jim Broadbent y Hugh Bonneville.

El Unicornio de Iris Murdoch

Cumple 74 años: Linda Ronstadt, nació en Tucson, Arizona el 15 de julio de 1946, es una cantante de música popular estadounidense. Ha ganado once premios Grammy, tres American Music Award, un Emmy y ha sido candidata al Tony y al Globo de Oro, y sus álbumes han recibido múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino en el mundo. En 2014 fue incluida al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes.

Linda Ronstadt - "Hurt So Bad" (Official Music Video)

El 15 de julio de 2006 se lanzó públicamente la red social Twitter. La idea fue en la compañía Odeo y los protagonistas fueron Evan Williams, Biz Stone, Jack Dorsey y Noah Glass. El nombre original del servicio de mensajería iba a ser “twittr”, en alusión a “Flickr” (pronunciado /flicker/) que es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender​ y compartir fotografías o videos en línea, a través de Internet.

TODO lo que necesitas saber sobre TWITTER | ChicaGeek

Martin James Landau nació en Nueva York el 20 de junio de 1928 y murió en Los Ángeles, California el15 de julio de 2017, fue un actor estadounidense de cine y televisión. Su carrera comenzó en los años cincuenta, destacando su participación en la cinta North by Northwest (1959), del director Alfred Hitchcock. En 1969 ganó el Globo de Oro por protagonizar la serie de televisión "Misión Imposible", transmitida entre 1966 y 1973.

En 1988 recibió un segundo Globo de Oro y su primera nominación al Óscar por su papel secundario en la cinta "Tucker: un hombre y su sueño", y en 1989 aspiró por segunda vez con "Crímenes y pecados" de Woody Allen. Ganó la estatuilla finalmente en 1994 encarnando a Béla Lugosi en la cinta biográfica "Ed Wood", dirigida por Tim Burton.

Entrevista a Martin Landau en Cannes 1996 Trainspottiing Material Extra (SUBTITULADO AL ESPAÑOL)

Que tengas un buen día.