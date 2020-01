Elegí tus favoritas entre las nuevas temporadas de “Grace & Frankie”, “Pequeñas coincidencias”, “Sex Education”, “The Magicians” y “Bojack Horseman”.

Grace & Frankie (Temporada 6)

Se estrenó el 15 de enero.

Una las series más exitosas del catálogo de originales de Netflix ya tiene su sexta temporada lista para salir. Jane Fonda y Lily Tomlin se siguen reinventando y regresan más graciosas y filosas que nunca. La quinta temporada había terminado con un giro inesperado en la trama, ya que Grace (Fonda) le confesaba a su mejor amiga, Frankie (Tomlin), que se había casado con Nick (Peter Gallagher). Una noticia inesperada que hizo que Frankie colapse, pero de la que se recuperó para seguir al lado de su gran amiga y ayudarle en la difícil tarea de hacer pública la novedad ante la familia. Así es como da comienzo la sexta temporada de la ficción creada por Marta Kauffman (que ideó “Friends” junto a David Crane) y Howard J. Morris, con Frankie revelando a toda la familia la sorpresa de la boda inesperada. Pero no es lo único que sucederá en la nueva remesa de capítulos, ya que Sol Bergstein (encarnado por Sam Waterston) se enfrentará a una operación y no lo quiere compartir con sus familiares; una decisión con la que su pareja, Robert Hanson (Martin Sheen), no está de acuerdo. Además, Grace y Frankie seguirán regalándonos momentos hilarantes, como la invención de un inodoro.

Grace and Frankie: Temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

Pequeñas coincidencias (temporada 2)

Estrenó el 15 de enero.

Esta fue la primera serie en español de Amazon Prime Video, la plataforma que ya está en la Argentina, pero que por ahora tiene pocos adeptos. La segunda temporada de “Pequeñas coincidencias” contará con ocho entregas de 50 minutos, llegará para conquistar a los amantes de las comedias románticas. La ficción cuenta la historia de amor entre Marta (Marta Hazas) y Javi (Javier Veiga), una pareja que, tras pasar doce meses idílicos, se enfrentan ahora al reto de formar una familia. En los adelantos, la protagonista afirma que "las segundas partes de las comedias románticas nunca fueron bien". Opinión que parece compartir con su novio, que a su vez defiende que "no son creíbles, nadie puede estar en ese estado de idiotez tantísimo tiempo". Dos frases que funcionan como anticipo de la posible ruptura entre ambos, a juzgar por lo que se desvela en las imágenes.

Pequeñas Coincidencias Temporada 2 - Tráiler Oficial | Amazon Prime Video

Sex Education (temporada 2)

Se estrenó el 17 de enero.

Netflix vuelve a apostar a esta serie que fue toda una sorpresa el año pasado. Resultó una de las series más refrescantes de la actualidad. Laurie Nunn, la guionista principal de la serie, nos sitúa un poco después de la primera temporada. Nuevo alumnos llegan solo para encontrarse una histeria colectiva ante una presunta epidemia de clamidia en el colegio donde transcurre la historia. La reacción tanto de los alumnos como de parte del claustro denota una necesidad urgente de reformar el currículo de educación sexual del centro. Si hay algo que destaca en “Sex Education” es lo claro que tiene el que, más allá de que aborda el tema sexual desde lo físico, destaca también lo emocional de toda relación. Esto, claro, sin dejar de encontrarnos con una serie adolescente, con sus dinámicas propias con lo bueno y lo malo, sus dudas, ese intento de navegar en el mundo de los adultos y de ser comprendidos y aceptados. El tono de comedia dramática sigue estando presente a lo largo de la serie y es, de hecho, lo que mejor funciona.

Sex Education: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

The Magicians (temporada 5)

Estreno: 28 de enero.

Se verá en SyFy, basada en la novela homónima de Lev Grossman, “The Magicians”, nos adentra en un mundo repleto de magia y acción a través de las peligrosas aventuras de unos jóvenes que poseen unos particulares dones. Es una alternativa bastante singular ante la gran oferta de series para el público que busque una opción fantástica sin demasiadas pretensiones, aportando dosis de acción y drama juvenil a partes iguales. No es “Harry Potter”, pero tiene algunas líneas en común. Un joven se inscribe en la universidad para ser entrenado como mago, donde descubre que el mundo mágico de sus libros favoritos de la infancia es real y representa un peligro para la humanidad. Mientras tanto, la vida de su amiga de la infancia, Julia, se descarrila cuando se le niega la entrada y busca la magia en otros lugares. Los personajes de “The Magicians” conocen la importancia de la magia pero también saben, o aprenden, que no es la solución para arreglarlo todo. Entre la fantasía, seres mitológicos, la autoconsciencia y los momentos de humor, también aborda tramas de política, depresión, adicción, aborto o violación que la convierten en una serie muy pendiente del momento histórico en el que se encuentra y que construye narrativas muy potentes para los personajes que las protagonizan.

The Magicians T5 - Tráiler

Bojack Horseman

Temporada final

Fecha de estreno: 31 de enero.

La historia del hombre caballo llega a su fin y lo cierto es que fue un viaje apasionante. Los personajes no son muy diferentes de como empezaron 6 temporadas atrás. La serie de Netflix nunca tuvo una de esas tramas lineales cuyas acciones definen la historia. El acierto de la serie de Raphael Bob-Waksberg (creador también de la sorprendente “Undone”) fue la de crear una especie de escaparate para unos personajes que representan y reúnen los mayores dilemas de nuestra sociedad. Con el paso de los capítulos, hemos ido conociéndolos muy poco a poco. Y lo hemos hecho más a raíz de sus errores que de sus aciertos. De forma simple, podríamos decir esta es una serie de arco de personaje. Algo así como lo fue “Mad Men” con Don Draper, pero alrededor de la figura de BoJack (Will Arnett). En la primera temporada conocimos a un privilegiado y acomodado actor que, sin trabajar desde hace años, vivía en un exceso de alcohol y drogas pagado por las rentas de su sitcom. Podríamos decir que, por entonces, BoJack era la típica estrella cuya vida envidiamos hasta el momento en que oímos en el noticiero que apareció muerto en extrañas circunstancias, después de una larga depresión. A partir de entonces, nos tocaba comprender el porqué. En la segunda y tercera temporada nuestro hombre recorría su vida, a sus amigos y su juventud. Llegó la temporada cuarta y retrocedimos hasta su más tierna infancia. Descubrimos que su tendencia depresiva venía de familia. En la quinta el mal comportamiento de BoJack intentaría, de verdad, cambiar, pero no lo consigue. Veremos qué pasa en esta nueva temporada.