Llegan nuevos eventos culturales para disfrutar esta semana en Córdoba. La Agencia Córdoba Cultura programa actividades para la diversión de toda la familia en la época estival.



Esta semana reabre el Cine Arte Córdoba, un espacio de proyección de cine que tiene más de cuatro décadas y que, desde 2023, es co-gestionado por la Agencia Córdoba Cultura junto a sus programadores históricos. Su objetivo es difundir y promocionar las producciones audiovisuales nacionales y cordobesas y del cine arte independiente que, muchas veces no tiene espacio en el circuito comercial de proyección y estrenos.

VER: Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA: reanuda las funciones con "Norita", "La quimera" y "El desertor"



A partir del mes de febrero, los museos de la capital retoman su horario habitual para poder ser visitados de martes a domingo de 10 a 19. El público podrá recorrer las exposiciones y descubrir el patrimonio cultural de la provincia. Además, luego del receso de enero, reabren sus puertas el Centro Cultural Córdoba y el Salón de los Gobernadores.



Continúa, en el Centro Cultural Córdoba el exitoso ciclo Tardes en el Faro, un espacio cultural en el que los djs cordobeses presentan su música para el disfrute de transeúntes y público convocado. Una propuesta para pasar las tardes de verano acompañado de la familia y el buen ritmo todos los sábados y domingos de febrero a partir de las 19 en la explanada del Faro del Bicentenario.



Los espectáculos gratuitos de Teatro Itinerante de Verano podrán verse en las localidades de Comuna La Pampa, Villa de María de Río Seco, Los Cocos, Villa Parque Santa Ana, Pueblo Italiano, Los Pozos, La Falda, Villa Rossi, San José de la Dormida, Villa Ciudad América, San Carlos Minas, Los Cisnes, Washington, Cerro Colorado, Laboulaye y La Higuera. Un plan ideal para disfrutar en familia y acercarse al arte en un ambiente distendido.

La Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso con la federalización de la cultura, apoyando festivales y propuestas que promueven la participación de la comunidad y el desarrollo artístico en cada rincón de la provincia. La programación completa puede verse en: cultura.cba.gov.ar

Mirá la agenda cultural de la semana:

Martes 4

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: La Maleta Mágica (de Rey Sifón) Comuna La Pampa, Totoral – Cancha de fútbol



Clown, títeres, magia, contorsionismo / Infancias / 50 min. Coquito y Violeta son dos entrañables clowns que viajan con el circo de un lado al otro. Presentan la maleta mágica, de la cual salen personajes de títeres y muchas sorpresas. También los acompañan títeres de gran tamaño que se asoman desde atrás del retablo, compartiendo momentos de magia y alegría con el público. El espectáculo es participativo y muy dinámico, incluye pruebas con platos chinos, danza con banderas de circo, magia y contorsionismo.

A las 20:30. Teatro Itinerante de Verano: Me caí en un sombrero (de La Chinangua teatro y cuentos)Villa de María de Río Seco, Río Seco – Plaza Central San Martín



Narración de cuentos / ATP / 40 min. Este espectáculo ofrece una minuciosa y variada selección de cuentos tradicionales, de autor, acumulación, poesía y juegos, que da lugar a una dinámica entretenida, donde la atención excede la escucha y habilita la participación del público de manera activa y divertida.

Jueves 6

A las 11. Teatro Itinerante de Verano: En Busca de la Sonrisa Eterna (de Circo Potosí) Los Cocos, Punilla – Club Atlético Los Cocos, Av Cecilia Grierson 1251



Teatro, Circo, Clown / ATP / 50 min. Germen y Sir Lango, un duo Exquisito lleno de frescura y simpatía sin igual. Tomando el Juego, derecho inalienable de cada niña y de cada niño, cómo eje principal de esta aventura teatral. Clown, Música en vivo, Zancos y Mucho Humor en esta Excelente propuesta para las infancias y para todo público.

A las 17. Cine: La Quimera (de Alice Rohrwacher, Italia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Todos tenemos una quimera, algo que deseamos hacer, tener, pero que nunca encontramos. Para la banda de ‘tombaroli’, los ladrones de antiguas tumbas y de yacimientos arqueológicos, la quimera es soñar con dejar de trabajar y hacerse ricos sin esfuerzo. Para Arthur, la quimera se parece a Benjamina, la mujer a la que perdió. Con tal de encontrarla, Arthur se enfrentará a lo invisible, indagará por todas partes, penetrará en la tierra, decidido a encontrar la puerta que lleva al Más Allá de que hablan los mitos. En su osado recorrido entre vivos y muertos, bosques y ciudades, fiestas y soledades, los destinos de los personajes se cruzan, todos en busca de su quimera. Entrada general: 3000 pesos, jubilados y estudiantes, 1500 disponibles en boletería. Entrada general: 4000 pesos, jubilados y estudiantes, 2000 disponibles en boletería. Repite el viernes 7 a las 17 y el sábado 8 y domingo 9 a las 19.

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: Una Manzana Equilibrada (de Circo Barrilete) Villa Parque Santa Ana, Santa María – Plaza del Ángel



Circo Teatro / ATP / 45 min. Espectáculo unipersonal de circo donde Una payasa muy equilibrada intentará deslumbrar a su público con sus excéntricas habilidades. Payasa Manzanita nos presenta un popurri de destreza que. Irán sorprendiendo de manera progresiva llenando el espacio de aplausos, risas y alegrías.

A las 19. Cine Espacio INCAA: Norita (de Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese, Argentina, 2024)Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Antes de ser la líder feminista que hoy se conoce, Nora Cortiñas era un ama de casa tradicional. Fue catapultada a la vida política de su país cuando la dictadura militar de 1976 a 1982 secuestró a su hijo Gustavo y a miles de otros jóvenes activistas. Rechazada por el gobierno, la iglesia y los medios de comunicación, Nora sale a la calle en 1977 con otras madres de “desaparecidos”. Juntas crean el movimiento de resistencia Madres de Plaza de Mayo y libran una lucha formidable por justicia contra el violento régimen autoritario. A pesar del encarcelamiento y las ejecuciones, Nora y las Madres sobreviven a la dictadura y emergen como un símbolo triunfante de los derechos humanos, la rebelión y la protesta. Entrada general: 3000 pesos, jubilados y estudiantes, 1500 disponibles en boletería. Repite el viernes 7 a las 19.

A las 21. Cine: El Desertor (de Dani Rosenberg, Isarel, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Un joven soldado israelí huye de su tropa en el Ejército y regresa a Tel Aviv para ver a su novia y pasar unas horas libre del ambiente de la guerra. Pronto descubre que la élite militar está convencida de que ha sido secuestrado en la confusión de la guerra. Entrada general: 4000 pesos, jubilados y estudiantes, 2000 disponibles en boletería. Repite el viernes 7 a las 21, el sábado 8 a las 17 y las 21 y el domingo 9 a las 17 y a las 21.

Viernes 7

Cintas de amor. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte



Con motivo especial del Día de los enamorados, el museo invita a participar de una actividad especial llamada Cintas de amor mediante la cual quienes se acerquen podrán dejar una cinta anudada a las rejas del museo con un mensaje, una frase o el nombre de alguien especial. Las cintas serán exhibidas durante toda la semana hasta el 16 de febrero, creando un muro de amor y afecto que se irá completando cada día con más frases y cintas coloridas que reflejen la conexión y el amor de la comunidad. El museo puede visitarse de martes a domingo y feriados de 10 a 19.

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: La Vaca Resaca (de Hamishibai) Pueblo Italiano, Unión – Hospital Municipal Geriátrico



Teatro de Títeres de Cartón reciclado de la calle / ATP / 45 min. La Vaca Resaca Petaca Con Laca es un cuento de humor absurdo y reflexivo, dónde se tratan temas de la realidad, la percepción, los prejuicios, las transformaciones y las posibilidades en el mundo actual. Se utiliza la técnica de Hamishibai , una versión Latinoamericana de Teatro de Cartón, inspirado en Kamishibai (técnica Japonesa que combina narrativa con imagen); Teatro de Juguete Europeo; Stand-Up Teatralizado (técnica discursiva humorística expresiva), Teatro de Títeres Planos y Técnicas de Clown. Se trata de una vaca Argentina que logra escapar del frigorífico y llega a la India donde está a salvo porque no coman la carne de la vaca. Una vez ahí se acuerda que había olvidado algo muy importante: Su amiga y amor de toda la vida Rosita y el resto de las vacas en Argentina. Decide volver a su país de origen para ayudarlas a escapar su nefasto final en los frigoríficos.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Lo uno o lo otro (de Señales) Los Pozos, Ischilín – Salón Comunal Los Pozos



Bio Drama / Mayores de 13 / 55 min. Obra de creación colectiva inspirada en el texto dramático de Griselda Gambaro “El nombre” y la experiencia de vida de una niña boliviana traída a Córdoba (Argentina) para trabajar en casa de familia. La obra es una búsqueda política-antropológica expresada en la línea estética del Teatro del Oprimido. La recuperación de la identidad cultural y la lucha social profundiza una subjetividad crítica y se abre en el personaje de una empleada doméstica. En el año 2007 salieron de Bolivia 15.000 menores – la mayoría mujeres, sin la compañía de padres o familiares. A nuestro país llegaron 13.300 con la pobreza a cuestas y un futuro incierto. Yeni es una de ellas…a los 9 años trabaja en una casa de familia, luego es abandonada en la calle.

A las 21. Teatro Itinerante de Verano: Los secretos del libro mágico (de Andrea Cuentera) La Falda, Punilla – Salón Leopoldo Marechal



Narración Oral Escénica / ATP / 45 min. Había una vez un cuento. Había una vez un libro. Había una vez un libro de cuentos… ¡que se quedó sin cuentos! ¿Acaso alguien sabe cómo hacer para que los cuentos vuelvan al libro? Vamos a buscar entre todos la solución en el mundo de los libros. ¿Cuántos libros conocés? Navegando en historias vamos a hacer que los cuentos vuelvan al libro mágico, y que las palabras sigan andando de corazón en corazón.

A las 21. Escena nacional: Lo Sagrado, de Julio Chávez y Camila Mansilla. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Rafael es filósofo y escritor, vive desde años en un pequeño pueblo en la playa. Acaba de terminar un libro autobiográfico y sorpresivamente recibe la visita del hijo de su antigua pareja con el que convivió. El joven viene a pedirle que cumpla una promesa. Entradas disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 8

A las 19. Tardes en el Faro: Rita Beat (Río Cuarto) Parque del Faro del Bicentenario – Av. Poeta Lugones 401 y Deodoro Roca esq. Carlos Thays



En el marco del programa de fomento a artistas y festivales denominado Nodo Cultural Lugones, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Centro Cultural Córdoba, pone en marcha la tercera edición del ciclo Tarde en el Faro, destinado a la presentación de Djs de Córdoba Capital y el interior de la provincia. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: Con altura (de Compañía La Curva) Villa Rossi, Roque Sáenz Peña – Plaza Central Villa Rossi



Circo / ATP / 45 min. Con altura es un espectáculo de circo para niños y grandes que combina acrobacias, danza, malabares y humor llevado a cabo por dos personajes: Abedul y Ruperta. Abedul es un titiritero gigante que se jacta de ser poderoso, estar por encima de todxs y manejar a Ruperta. Ruperta es una títere que está cansada de ser manipulada por él y que quiere sentir y moverse por ella misma. A partir de que ella se revela y propone ver las cosas de otra manera, ambos personajes se encargarán de llevar a los espectadores a transitar un viaje de risas, sorpresas, destrezas y diferentes emociones. Es una obra que nos lleva a reflexionar cómo nos relacionamos con los demás y cómo ser flexibles para ver la realidad desde otros puntos de vistas. Nos invita a ser auténticos, generosos y encontrar la verdadera grandeza.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Relatos no tan básicos de algunos cuentos clásicos (de Silvia Vergara Falik) San José de la Dormida, Tulumba – Museo Regional Sanavirón



Comedia / ATP / 50 min. Si los cuentos escuchados fuesen sólo una versión más hechas por personas que escucharon sólo una parte de la historia y luego esa persona (como cuando jugamos al teléfono descompuesto) contó también su versión y así fueron pasando de generación en generación, entonces esos cuentos clásicos, puede que no sean aquellos que nos contaron… o sean sólo una versión de las miles de versiones posibles… Este es el desafío que propone el personaje que viene a entrenar al público para ser mejores escuchadores y contadores de diversos “Relatos no tan básicos de aquellos cuentos clásicos”.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Plaza Lúdica y Reciclada (Nuez Moscada Tiempo de Juego) Villa Ciudad América, Santa María – Plaza Barrio Parque



Clown / Infancias / 60 min. Creamos un escenario lúdico y reciclado, montamos una plaza con juegos, ronda de canciones, clown, un taller de titeres reciclados, maquillaje artístico y burbujas. Para jugar, crear y encontrarnos.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: RE sostenido (de Circo Triloquio) San Carlos Minas, Minas – Plaza Central de San Carlos Minas



Circo, teatro / ATP / 50 min. Circo con humor para toda la familia.

A las 20:30. Teatro Itinerante de Verano: Quinlú y el achicador de toboganes (de Quinlú) Los Cisnes, Juárez Celman – Asociación Italiana Víctor Veneto



Teatro musical / Infancias / 40 min. Show payaso musical destinado para infancias y para toda la familia.

A las 21. Escena nacional: Lo Sagrado, de Julio Chávez y Camila Mansilla. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Rafael es filósofo y escritor, vive desde años en un pequeño pueblo en la playa. Acaba de terminar un libro autobiográfico y sorpresivamente recibe la visita del hijo de su antigua pareja con el que convivió. El joven viene a pedirle que cumpla una promesa. Entradas disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 9

A las 19. Tardes en el Faro: Eva Gou. Parque del Faro del Bicentenario – Av. Poeta Lugones 401 y Deodoro Roca esq. Carlos Thays

En el marco del programa de fomento a artistas y festivales denominado Nodo Cultural Lugones, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Centro Cultural Córdoba, pone en marcha la tercera edición del ciclo 𝑻𝒂𝒓𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑭𝒂𝒓𝒐, destinado a la presentación de Djs de Córdoba Capital y el interior de la provincia. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: El Maravilloso Mundo Reciclado de Plastikín (de Teatro el Chiflón) Washington, Río Cuarto – Plaza Islas Malvinas Argentinas



Teatro de Títeres / ATP / 50 min. Durante el desarrollo de la historia los personajes modifican, reutilizan y reciclan diferentes objetos que se encuentran en desuso o desechados. Utilizando la creatividad e imaginación, los materiales de descarte adquieren nuevos usos, revalorizando la acción positiva de reciclar para nuestro planeta. Del mismo modo, los protagonistas cuentan sus orígenes desde plásticos descartados sin forma ni color hasta su configuración final y “renacimiento” en títeres completamente reciclados. El mensaje “reciclar-reducir y reutilizar” es la bandera que los representa y su propia historia.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Había una vez un circolorido (de Cirque Cordobe) Cerro Colorado, Sobremonte – Plaza Central



Circo, Teatro, Clown / ATP / 60 min. PAMPIMFLASH es un payaso q se despierta muy temprano lo primero que hace es barrer la pista de circo para hacer la función… ESTRELLITA lo empieza a buscar pero hay desencuentros, en un momento se chocan, en ese choque PAMPIMFLASH y ESTRELLITA ven que todo a su alrededor se convierte en blanco y negro, sin colores… empezaron a pensar como podían hacer para que vuelvan los colores y se les ocurrió llamar a TIRATINTA que con sus tintas de colores y su libro tenía poderes mágicos… y así logro que todo vuelva a ser como antes UN CIRCOLORIDO!!! ¡¡¡Y Comienza la función con una muestra de diferentes y variadas destrezas circenses, con números de magia, gags, humor, clown, equilibrios y malabares!!!

A las 21. Teatro Itinerante de Verano: Aroldo y Antonia. Sin riesgo no hay circo (de Circoscópico Circo) Laboulaye, Roque Sáenz Peña – Cine Roma



Circo / ATP / 45 min. Los artistas entran a escena y comienzan las risas. Aroldo y Antonia son dos personajes que navegan por el mundo del circo jugando y desafiándose bajo la consigna de “sin riesgo no hay circo”. A través de la realización de números y secuencias de malabares, diábolo, acrobacia y contorsiones, transcurre este espectáculo para todo público.

A las 21. Escena nacional: Lo Sagrado, de Julio Chávez y Camila Mansilla. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Rafael es filósofo y escritor, vive desde años en un pequeño pueblo en la playa. Acaba de terminar un libro autobiográfico y sorpresivamente recibe la visita del hijo de su antigua pareja con el que convivió. El joven viene a pedirle que cumpla una promesa. Entradas disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21:30. Teatro Itinerante de Verano: Desconcierto en clave de Ja (de Sweet Georgia Clown) La Higuera, Cruz del Eje – Plaza Central



Clown / ATP / 50 minPá y Má, dos leyendas del variéttée, se reencuentran para recrear sus años dorados. El espectáculo es un viaje en el que nos invitan a recorrer variados estilos musicales de la mano de diferentes personajes y situaciones que se van sucediendo de manera inesperada. La risa y el humor mantendrán a flote esta nave en su periplo desopilante.