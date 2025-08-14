Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA repone una de las películas más exitosas del cine nacional.

Sábado 16/08 a las 21:00. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2023)

Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores para salvarse de la maldición. Repite domingo 17 a las 21:00. Entrada general $ 4.000, jubilados y estudiantes $ 3.000, disponible en boletería.

Y continúa en cartel la interesante película francesa dirigida por François Ozon que se verá el sábado 16 y el domingo 17 a las 19:00 hs.

“Cuando cae el otoño”

Francia, año 2024, duración 102 minutos. Dirección: François Ozon. Guion: François Ozon, Philippe Piazzo. Reparto: Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier, Pierre Lottin. Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine.

2024: Premios César (Francia): Nominada a Mejor actriz principal.

2024: Festival de San Sebastián: 2 premios, 3 nominaciones.

Michelle (Hélène Vincent) es una abuela enérgica que pasa su jubilación en un pueblecito en la campiña francesa, donde también reside Marie-Claude (Josiane Balasko), su mejor amiga. Emocionada con la visita de su hija Valérie y su nieto Lucas, con la idea de dejarle al pequeño durante la semana de vacaciones escolares, Michelle les cocina unas setas silvestres que resultan ser tóxicas. Todo lo que acontece después parece fruto del infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de Marie-Claude, que acaba de salir de prisión.

Y se exhibe el sábado y el domingo a las 17:00 hs.

Hot Milk (Agua salada)

Reino Unido, año 2025, duración 92 minutos. Dirección y guión: Rebecca Lenkiewicz. Reparto: Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps. Música: Mathew Herbert.

2025: Festival de Berlín: Nominada a Oso de Oro - Mejor película.

Síntesis: Rose (Fiona Shaw) y su hija Sofía (Emma Mackey) viajan a España, a la ciudad costera de Almería, para visitar a Gómez (Vincent Pérez), un enigmático curandero que podría tener la cura para la misteriosa enfermedad que sufre Rose. Pero en la soleada ciudad, Sofía, atrapada hasta ahora por la enfermedad de su madre, comienza a liberarse de sus inhibiciones al sentirse atraída por el magnético encanto de una viajera de espíritu libre: Ingrid (Vicky Krieps). (FILMAFFINITY)