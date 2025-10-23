Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA estrena la película alemana “Espejo N° 3”; además sigue en cartel la comedia “Locamente”.

Días y horarios:

Sábado 25/10 y domingo 26/10: 17:00 Espejo N° 3; 19:00 Locamente; 21:00 Locamente

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos estudiantes y jubilados, mientras que las entradas en el Espacio INCAA cuestan 3.000 general y 1.500 pesos para estudiantes y jubilados.

“Espejo N° 3”

Alemania, año 2025, duración 86 minutos / Dirección: Christian Petzold / Reparto: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt / Compañías: coproducción Alemania-Francia; Schramm Film Körner & Weber, ZDF Studios, ARTE

Preestreno: Festival de Cannes 2025

2025: Festival de Valladolid - Seminci: nominada a Mejor Película - Espiga de Oro.

Una joven estudiante de música sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio. Milagrosamente sale ilesa del accidente y es acogida por una extraña familia. Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero se percata de que algo no funciona en esa familia y entonces empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

“Locamente”

Italia, año 2025, duración 97 minutos / Dirección: Paolo Genovese / Guion: Isabella Aguilar, Lucía Calamaro, Paolo Costella, Paolo Genovese, Flaminia Gressi / Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini / Música: Maurizio Filardo / Fotografía: Fabrizio Lucci / Compañías: Lotus Productions. Distribuidora: Rai Fiction

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.